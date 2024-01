Tesoretto Juventus: Kean e l’assist per Samardzic | CM.IT

Kean sempre più vicino al trasferimento all’Atletico Madrid: con la cessione dell’attaccante, la Juventus potrebbe tornare sotto per Samardzic

L’Atletico Madrid stringe e si avvicina a Moise Kean, in uscita dal reparto offensivo dalla Juventus in questa finestra del mercato invernale.

Dopo l’esplosione di Yildiz si è ridotto ulteriormente lo spazio per l’attaccante italiano, al momento ancora ai box per il problema alla tibia. Sul giocatore si erano mosse nelle ultime settimane Monza e Fiorentina, ma adesso è l’Atletico ad accelerare per chiudere la trattativa. I ‘Colchoneros’ hanno in sostanza trovato un’intesa di massima con la Juve per il trasferimento alla corte di Simeone come raccolto da Calciomercato.it. L’accordo con il sodalizio bianconero verte su un prestito oneroso fino al termine della stagione, legato alla contemporanea uscita di Correa nell’attacco dei madrileni. L’Atletico deve piazzare l’argentino, corteggiato soprattutto in Arabia Saudita, prima di chiudere l’operazione Kean con la Juventus.

Juventus, Kean riapre il mercato: Giuntoli non molla Samardzic

La dirigenza della Continassa nelle ultime settimane ha lavorato alacremente per piazzare Kean, sia per dargli maggiore minutaggio che per alleggerirsi di un ingaggio oneroso (circa 2 milioni di euro lordi da qui a giugno).

La punta di Vercelli non rinnoverà il contratto in scadenza con la Juve prima del trasferimento a Madrid. Per il classe 2000 c’erano stati anche dei sondaggi da Francia e Germania, che non sono stati però approfonditi. Nessuna richiesta invece dalla Premier League, la destinazione preferita in un primo momento da Kean. Oltre alla società anche l’attaccante ha spinto per cambiare maglia a gennaio per non perdere il treno della Nazionale di Spalletti in vista degli Europei in Germania, mettendo davanti le piste estere a una possibile permanenza in Serie A.

La Juventus adesso – che si appresta ad accogliere Tiago Djalo all’inizio della prossima settimana – con il tesoretto della cessione di Kean potrebbe tornare sotto per Samardzic, profilo sempre cerchiato in rosso sull’agenda di Giuntoli. La strategia della ‘Vecchia Signora’ non cambierebbe per il nazionale serbo: prestito oneroso con obbligo di riscatto per convincere l’Udinese a privarsi del suo gioiello a metà stagione.