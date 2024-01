Dalla Juventus all’Inter in Champions: si sblocca l’affare

Operazione in uscita per la Juventus in questa fase del mercato: novità sul futuro lontano da Torino, c’è di mezzo l’Inter

Tiene banco il futuro di Moise Kean alla Juventus, con l’attaccante che potrebbe finire ai margini nel reparto offensivo dopo l’esplosione anche di Kenan Yildiz.

L’ex Everton e PSG sta recuperando dall’infortunio alla tibia e senza nuovi sviluppi di mercato potrebbe tornare a disposizione di Allegri già per la trasferta di domenica sul campo del Lecce. La Juve ha l’intenzione però di piazzare Kean nella finestra invernale, sia per dargli maggiore minutaggio e non deprezzarlo in funzione di un possibile addio a titolo definitivo in estate, sia per liberarsi da qui a fine stagione di un ingaggio importante. Il classe 2000 nato a Vercelli ha dato la sua preferenza per una partenza all’estero, dove al momento in prima fila c’è l’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, Moise Kean lascia l’Italia: scatto Atletico

I ‘Colchoneros’ di Simeone – prossimi avversarti dell’Inter negli ottavi di Champions League – devono però prima muoversi in uscita per liberare una casella in attacco, con Correa primo indiziato a partire e corteggiato in Arabia Saudita.

Per Kean restano in piedi anche le ipotesi Monza e Fiorentina in Serie A, così come le tracce in Francia e Germania. Ancora niente di concreto invece dalla Premier League, che resterebbe la destinazione preferita dal giocatore. Per un Kean in partenza, c’è invece un Kostic che al momento ha rifiutato le sirene dalla Saudi League. Il nazionale serbo, autore finora di una stagione altalenante, non vorrebbe muoversi da Torino almeno fino alla prossima estate. La Juventus prenderebbe in considerazione delle offerte vicine ai 15 milioni di euro e in caso di partenza già in questa finestra del mercato punterebbe sul ritorno alla Continassa di Bernardeschi.