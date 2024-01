Koopmeiners alla Juventus, annuncio in diretta: “Preso al 99%”

Il punto sul calciomercato delle big di Serie A con l’annuncio sul prossimo colpo della Juventus: Koopmeiners bianconero

C’è sempre Koopmeiners nei pensieri della Juventus. Come raccontato da Calciomercato.it, l’Atalanta non ha intenzione di cederlo per meno di 50-60 milioni di euro, mentre i bianconeri vorrebbero arrivare fino a 40 milioni, magari aggiungendo qualche contropartita tecnica.

Una situazione che è protagonista anche dell’intervento dell’agente Paolo Palermo ai microfoni del canale Twitch di TvPlay. “L’Atalanta è una bottega difficile e cara – le sue dichiarazioni – , noi ne sappiamo qualcosa con Romero al Tottenham. La Juve è la Juve, quando decide di prendere un calciatore al 99% ci riesce sempre. Non so se i dirigenti bianconeri hanno deciso al 100% di prenderlo, ma se lo hanno deciso lo prendono. Anche perché Atalanta e Juve hanno sempre fatto affari tra di loro”.

Palermo si è poi soffermato anche sul possibile controesodo dall’Arabia Saudita: “Si va lì solo per una questione economica, poi dipende se i calciatori sono sposati oppure no: se sono sposati intervengono le moglie e in Arabia Saudita magari non stanno bene. Messi lo coprivano d’oro, ma non è voluto andare perché la moglie non è voluta andare”.

Calciomercato, non solo Juve-Koopmeiners: le ultime su Osimhen

Si torna in casa nostra con la situazione Osimhen e le dichiarazioni del nigeriano che preludono ad un addio estivo.

Paolo Palermo crede che la cessione sia ormai già scritta: “L’ho detto da quando ha rinnovato che andava via. Prolungarlo di un solo anno significa averlo già venduto, altrimenti lo rinnovavano di quattro anni. Hanno messo il cartellino sul calciatore e anche sul contratto del calciatore. Io credo che qualcuno abbia già aderito, credo il Chelsea. Chi può spendere 120-130 milioni sono Chelsea, City, United e Liverpool, Arsenal non credo. Potrebbe farlo anche il Tottenham che ha però un tetto sugli ingaggi da 6-7 milioni, Osimhen già ne guadagna 10. Il sostituto di Osimhen? Serve un calciatore importante. Zirkzee è forte, ma non è il calciatore che può sostituire Osimhen: serve un giocatore che ha forza, profondità, un giocatore tipo Cavani”.