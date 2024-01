La Supercoppa perde un titolare: forfait prima di Napoli-Inter

Problema per Mazzarri a pochi attimi dall’inizio della finale di Supercoppa: il tecnico partenopeo dovrà fare a meno di un titolare

Manca sempre meno all’inizio di Napoli-Inter, finale di Supercoppa: i partenopei arrivano a questo appuntamento dopo il brillante tre a zero rifilato alla Fiorentina, stesso punteggio con cui i nerazzurri hanno avuto la meglio sulla Lazio. Due squadre in un momento completamente diverso ma con la voglia di aggiudicarsi un trofeo che può dire tanto per il proseguo della stagione.

L’Inter, per quanto visto fino ad ora, parte con i favori del pronostico ma i campioni d’Italia vogliono regalare una soddisfazione ai propri tifosi. Non sarà semplice considerando soprattutto il problema, dell’ultimo momento, che Mazzarri è costretto ad affrontare: il tecnico infatti deve fare a meno di un titolare.

Napoli-Inter, problema per Mario Rui: gioca Mazzocchi

I partenopei devono fare a meno di Mario Rui. Come riportato dal giornalista Ciro Troise, sul noto social X, il terzino non è al meglio e al suo posto giocherà Mazzocchi.

Mario Rui non è al meglio, stasera partirà dalla panchina, probabile l’impiego di Mazzocchi a sinistra per

Per Mario Rui un problema al piede: il Napoli, con la sua assenza, perde la personalità e la leadership di un giocatore molto importante. Occasione dunque per l’ex Salernitana la cui avventura con i partenopei non è iniziata nel migliore dei modi a causa del rosso diretto, dopo pochi minuti, nel match contro il Torino. Questa sera la possibilità per rifarsi nonostante l’avversario decisamente complesso.