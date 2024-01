HIGHLIGHTS | Dominio Inter: tris di Inzaghi alla Lazio

L’Inter di Simone Inzaghi batte agevolmente la Lazio di Maurizio Sarri nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana

All’Al-Awwal Park di Riyadh si è giocata la seconda semifinale di Supercoppa Italiana. L’Inter di Simone Inzaghi si è imposta in scioltezza, battendo la Lazio per 3 a 0.

Un risultato netto, mai messo in discussione: i nerazzurri hanno, infatti, dominato per l’intero match, dando una grande impressione di superiorità.

L’Inter ha così messo subito in discesa il match grazie ad un gol di Thuram, che ha finalizzato un’ottima azione corale di squadra. Nella ripresa è arrivato il raddoppio su rigore trasformato da Calhanoglu. Un rigore concesso dopo il fallo di Pedro ai danni di Lautaro Martinez. Il tris nel finale con il più classico dei contropiedi: così alla festa ha preso parte anche Frattesi, entrato in campo pochi minuti prima. Il 3 a 0 finale sembra addirittura star stretto ai nerazzurri, che hanno creato davvero tanto. Per la Lazio di Maurizio Sarri, invece, c’è davvero poco da salvare

Inter-Lazio, strapotere nerazzurro: Thuram, Calhanoglu e Frattesi in gol

In finale, adesso, l’Inter affronterà il Napoli, che ieri si era imposto con il medesimo risultato. La partita che assegnerà il trofeo si giocherà lunedì sera.

INTER-LAZIO 3-0

17′ Thuram; 49′ rig. Calhanoglu; 87′ Frattesi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (67′ Frattesi), Calhanoglu (81′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Thuram (74′ Sanchez), Lautaro Martinez (74′ Arnautovic). A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Sensi, Klaassen. Allenatore: Inzaghi

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic (67′ Pellegrini); Guendouzi (51′ Luis Alberto), Rovella (51′ Cataldi), Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (67′ Isaksen). A disposizione: Sepe, Mandas, Hysaj, Patric, Casale, Kamada, Fernandes. Allenatore: Sarri