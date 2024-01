Napoli-Inter, probabili formazioni: Simeone sfida Lautaro Martinez

Le probabili formazioni di Napoli-Inter, incontro valido per la finale di Supercoppa Italiana 2024: Simeone ancora titolare sfida Lautaro Martinez

E’ il giorno della tanto attesa finale di Supercoppa Italiana che assegnerà il primo titolo stagionale ad un club di Serie A. Da una parte il Napoli di Walter Mazzarri vittorioso per 3-0 sulla Fiorentina in semifinale e dell’altra l’Inter che ha superato la Lazio con lo stesso risultato.

I campioni d’Italia in carica contro i vincitori della Coppa Italia, la sfida che si sarebbe giocata di prassi con il vecchio format della Supercoppa (fino allo scorso anno ndr). Gli azzurri hanno vissuto un pesante tracollo rispetto alla scorsa storica vittoriosa stagione, mentre la squadra di Simone Inzaghi viaggia sulle ali dell’entusiasmo e punta alla seconda stella.

I partenopei sono scivolati tra l’ottavo ed il nono posto in classifica ma, nonostante una pessima partenza, sono ancora in piena corsa almeno per il quarto posto che equivarrebbe alla qualificazione alla prossima Champions League. L’Inter, invece, è stata appena scavalcata dalla Juventus in campionato, ma avendo ovviamente giocato una partita in meno.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

Walter Mazzarri non cambierà nulla del Napoli che ha superato nettamente la Fiorentina, almeno nel risultato. In porta è confermato Gollini e la difesa resterà a 3 con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Sulle fasce ancora Mazzocchi e Mario Rui. In panchina Zielinski, promesso interista, con Kvara e Politano dietro a Simeone.

Sfida tutta argentina con Lautaro Martinez, confermatissimo in attacco al fianco di Thuram. Per Inzaghi un’assenza, quella di Bastoni, che lascerà il posto a De Vrij. Darmian ancora preferito a Dumfries, con il classico centrocampo che vedrà partire Frattesi dalla panchina.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Napoli-Inter, dove vederla in tv

Il match tra Napoli e Inter, valido per la finale di Supercoppa Italiana ed in programma oggi, 22 gennaio, dalle 20 ora italiana, sarà visibile in chiaro su Canale 5. Per poter guardare il match in streaming, si potrà sfruttare la piattaforma Mediaset Infinity, cercando la messa in onda in diretta dell’incontro sul sito o sull’app.

Il calendario di Napoli e Inter

Al ritorno in Italia, le due squadre incroceranno gli altri due club che hanno partecipato alla Supercoppa, ma a parti invertite. Il Napoli, infatti, se la vedrà con la Lazio, mentre l’Inter andrà a giocare in casa della Fiorentina. Per gli azzurri ci sarà poi la gara contro il Verona ad inizio febbraio ed il big match contro il Milan.

In casa nerazzurra, tutto porterà alla super patita contro la Juventus del prossimo 4 febbraio. Da quell’incontro potrebbe decidersi una fetta importante dello Scudetto di quest’anno. Meno di una settimana più tardi, toccherà poi alla Roma andare a San Siro.