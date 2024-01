Juve, ecco Tiago Djalò: ieri l’arrivo, oggi visite e poi firma | VIDEO CM.IT

Tiago Djalò al via della sua avventura con la Juventus: oggi le visite mediche e la firma del difensore

La Juventus si sveglia da prima in classifica, la vittoria di Lecce di ieri sera racconta questo. Certo, con l’asterisco, ma tant’è. Nel mentre, in una addormentata e fredda Torino, ieri sera è arrivato Djalò. E stamattina è tempo di visite mediche per il portoghese.

Alle 9.10 il difensore si è presentato al J Medical, centro medico della Juventus, all’interno della struttura dello stesso stadio bianconero. Qualche tifoso ad aspettare il classe 2000, primo e verosimilmente unico colpo di questa sessione di mercato per la ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, ecco Djalò: tutte le cifre dell’affare

La Juventus di rientro da Lecce è pronta ad accogliere un nuovo membro all’interno della truppa di Allegri, si tratta del difensore Djalò in arrivo dal Lille.

Visite mediche questa mattina, non una pura formalità, data la cartella clinica del portoghese. Esploso nel nord della Francia, ma fermo da marzo per la rottura del legamento crociato.

In ogni caso, la Juventus piazza il colpo, superando la concorrenza dell’Inter: Marotta aveva bloccato il giocatore a parametro zero per l’estate e Giuntoli ha agito d’anticipo, offrendo – e trovando risposta positiva – 3,5 milioni più circa altri 3 di bonus per convincere i transalpini.

Per il giocatore contratto fino al 2028, con 2,5 milioni annui netti più bonus, fino ad arrivare a 3. Il giocatore arriva per restare in rosa, nessuna ipotesi prestito è mai stata presa in considerazione da parte del lusitano.