Milan, occasione low cost per la difesa: il piano

Milan ancora a caccia di rinforzi in difesa, occasione a basso costo che può cambiare il mercato dei rossoneri

Il Milan ha puntellato la difesa, martoriata dagli infortuni, con il ritorno di Gabbia e con l’arrivo di Terracciano, jolly da usare in vari ruoli, ma c’è ancora un centrale da prendere. Si è parlato negli ultimi tempi di nomi come quelli di Lenglet e di Brassier e la redazione di Calciomercato.it vi ha raccontato dell’idea Godfrey dall’Everton, ma Moncada, prima della gara con l‘Udinese, invitava a non sottovalutare i nomi “ancora non usciti”.

Milan che potrebbe dunque lanciarsi su Trevoh Chalobah, 24enne del Chelsea ancora non sceso in campo in questa stagione per i postumi di un grave infortunio. I rossoneri si candidano per rilanciarlo, con un approdo in prestito che potrebbe poi trasformarsi in un successivo riscatto a titolo definitivo, come scrive il ‘Corriere dello Sport’. Operazione che ricorderebbe quella che ha visto protagonista tre anni fa Tomori.