Milan, il difensore dalla Premier: contatti avviati

Milan, si guarda alla Premier League per la difesa: avviati i contatti con l’entourage

Il Milan è sempre a caccia di un difensore centrale. Il club rossonero, viste le tante defezioni al centro della difesa, sta sondando il terreno per regalare a Stefano Pioli un rinforzo nei prossimi giorni di mercato.

La Premier League è un terreno molto seguito dal club rossonero. Vi abbiamo raccontato del nome di Ben Godfrey, che può lasciare l’Everton, ma nel campionato inglese ci sono anche tanti altri profili seguiti dal ‘Diavolo’. Da Trevoh Chalobah, che può lasciare il Chelsea visto lo scarso impiego a Clement Lenglet. Il francese di proprietà del Barcellona, è forse il preferito, ma c’è un problema legato all’ingaggio e al fatto che il giocatore debba lasciare l’Inghilterra col via libera dell’Aston Villa.

Milan, occhi su Adarabioyo: Moncada si è già attivato

Attenzione anche alle ipotesi francesi. Da Mukiele a Brassier, per cui però non sono stati mossi passi concreti.

Passi concreti che invece sarebbero stati mossi per Tosin Adarabioyo, altro profilo che gioca in Premier League e che potrebbe liberarsi a prezzo di saldo. ‘Sky Sport’ sottolinea infatti come Moncada avrebbe incontrato il fratello e agente del giocatore per capire le condizioni per un’eventuale trasferimento. Centrale classe 1997, fisicamente imponente, cresciuto nel Manchester City, Adarabioyo è ora al Fulham, il cui contratto con i ‘Cottagers’ però scadrà a fine stagione.

Una situazione contrattuale che ispira e non poco il club rossonero. Il Milan starebbe in particolare ragionando per giugno, con l’obiettivo di ingaggiare il giocatore a parametro zero. Non è però escluso che il club rossonero possa decidere di versare un minimo indennizzo al Fulham per provare ad acquistare subito il giocatore. Una situazione che sicuramente va seguita con grande attenzione.