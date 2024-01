Dalla Juventus vola in Spagna: raggiunge Kean all’Atletico

Massimiliano Allegri non è convinto: niente Juventus nel mercato di gennaio, spunta l’ipotesi Atletico insieme a Kean

Continua la telenovela Kalvin Phillips. Il centrocampista resta in uscita dal Manchester City, ma ancora la sua situazione non si è sbloccata.

La pista Juventus sembra definitivamente sfumata dopo gli approcci positivi delle scorse settimane per il nazionale inglese, sempre fuori dai piani di Guardiola nello scacchiere dei campioni d’Europa. Il profilo di Phillips non stuzzica granché Allegri, che in caso di rinforzi in mediana chiede un giocatore davvero in grado di sparigliare le carte. Altrimenti si va avanti così e a meno di sorprese i bianconeri non interverranno sul mercato per rinforzare il centrocampo. Adesso per Phillips potrebbero aprirsi altre strade nella fase conclusiva della finestra invernale della campagna trasferimenti.

Calciomercato Juventus, Phillips tra West Ham e Atletico

Come la Juventus, anche il Newcastle si sarebbe sfilato dalla corsa per l’ex Leeds. L’allenatore Howe infatti, al pari di Allegri, avrebbe dei dubbi sull’effettiva resta del giocare nell’undici dei ‘Magpies’.

Per Kalvin Phillips così – come scrive ‘TeamTalk’ – potrebbero aprirsi le porte del West Ham, sulle tracce del nazionale inglese negli ultimi giorni. I londinesi stanno spingendo per il prestito con diritto di riscatto, ma occhio anche alla soluzione fuori dalla Premier League per il classe ’96. Phillips aprirebbe all’estero e sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Atletico Madrid nella Liga. Simeone oltre a un attaccante (c’è un’intesa di massima per lo juventino Kean) ha chiesto alla dirigenza anche un centrocampista e l’attuale giocatore del Manchester City sarebbe uno dei nomi nella lista dei ‘Colchoineros’. Scartata invece la pista Barcellona a causa dell’oneroso ingaggio che chiede l’entourage di Phillips.