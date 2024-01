Inzaghi, post Inter-Lazio: “Vi dico l’unico sbaglio di questa sera”

L’Inter batte tre a zero la Lazio e vola in finale di Supercoppa ma Inzaghi si è voluto concentrare su un aspetto negativo dei suoi

Dominio assoluto dell’Inter che, nella seconda semifinale di Supercoppa, si è imposta tre a zero contro la Lazio: partita controllata dall’inizio alla fine con i nerazzurri capaci di creare un numero incredibile di occasioni pericolose. Tre reti, una traversa, un palo per una squadra che lunedì sfiderà il Napoli nella finalissima.

Thuram nel primo tempo, Calhanoglu e Frattesi nella ripresa hanno certificato il dominio della capolista del massimo campionato italiano. Brutta prestazione invece della Lazio; i biancocelesti, reduci da quattro vittorie consecutive in Serie A e dal passaggio del turno in Coppa Italia, non sono mai riusciti ad entrare in partita. Al termine della partita Inzaghi ha elogiato i suoi ragazzi ma si è voluto soffermare anche sull’unico errore commesso dalla squadra: un modo per dimostrare quanto il tecnico voglia la perfezione assoluta specialmente in vista della finale, in programma lunedì sera contro il Napoli campione d’Italia. Ecco le parole del tecnico nerazzurro

“Sono stati molto bravi, abbiamo fatto una partita ottima approcciando bene, i ragazzi hanno fatto una grande gara, volevamo la finale e in questi due giorni e mezzo dobbiamo recuperare energie perché con il Napoli sarà una finale difficile”.

“Non avevamo mai fatto una finale in due partite ma questo è quello che chiede il calcio e noi ci adeguiamo, ci prepariamo come abbiamo fatto stasera. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché mi sono divertito a vederli questa sera”

“Si, penso che il primo tempo essere uno a zero era stretto per quanto visto in campo: abbiamo preso un palo e una traversa, unico neo solo aver chiuso i primi quarantacinque minuti solamente uno a zero”

“Federico è stato bravissimo ma quando fai una partita del genere contro la Lazio sarebbe riduttivo pensare solo a Dimarco. Penso a tutta la rosa, a quelli che sono entrati perché se prendi il due a uno si riapre tutto. Sappiamo che lunedì dobbiamo fare l’ultimo passo”

“Ti ringrazio Andrea (Ranocchia): questi ragazzi è dal tredici luglio che stanno facendo ottime partite, stiamo avendo un grandissimo percorso che possiamo sempre migliorare. Stasera contro una squadra organizzata era difficile proporre il nostro gioco ma siamo stati bravi a aspettare, a far girare la palla, andare quando dovevamo ma è chiaro che ci saranno cose dove potevamo fare meglio.