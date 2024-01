Salernitana, Sabatini tenta il colpo Boateng: le ultime | CM.IT

Il nuovo sogno di mercato della Salernitana è Jerome Boateng: le ultime sulla trattativa per il difensore ex Bayern Monaco

Il direttore generale granata Walter Sabatini prova a piazzare il colpo in difesa: Salernitana in trattativa per l’ingaggio dell’esperto difensore Jerome Boateng.

Una voce, una indiscrezione, ora una trattativa concreta. La Salernitana vuole provare a piazzare il colpo ad effetto ingaggiando Jerome Boateng, difensore classe ’88 svincolato dopo l’ultima esperienza in Francia con l’Olympique Lione. Qualcosa in più di una suggestione di mercato, anzi: un obiettivo vero del direttore generale granata Walter Sabatini che vorrebbe regalare a Filippo Inzaghi un profilo di grande esperienza e assoluto livello per cercare di centrare un’altra impresa salvezza dopo quella di due anni fa.

Registrato un rallentamento per José Luis Palomino dell’Atalanta (comunque ancora nel mirino dei campani), l’esperto dirigente dell’ippocampo si è tuffato sul difensore campione del Mondo con la Germania nel 2014. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, nelle prossime ore proseguiranno i dialoghi tra l’entourage del giocatore e la Salernitana che attende una risposta dopo i primi contatti.

Salernitana, l’offerta per Jerome Boateng

Il club granata ha messo sul piatto un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo per un’altra stagione, probabilmente legata all’eventuale salvezza in Serie A.

Il giocatore attende e potrebbe tenere in considerazione anche le offerte provenienti dall’Arabia Saudita, ma la Salernitana spera di riuscire a condurre in porto l’operazione. In tal senso potrebbe essere decisivo l’eventuale lavoro di diplomazia di Franck Ribery, compagno di squadra di lungo corso del difensore tedesco di origini ghanesi ai tempi del Bayern Monaco e attualmente nell’organigramma tecnico dei campani che potrebbero così allargare la colonia di ex bavaresi.

La Salernitana, inoltre, avrebbe ricevuto rassicurazioni circa le condizioni fisiche dell’esperto difensore: la sua ultima apparizione in campo risale allo scorso 3 giugno, ma in questi mesi l’ex Amburgo ha continuato ad allenarsi e sarebbe subito pronto per mettersi a disposizione di Filippo Inzaghi. Ore decisive, la svolta può arrivare da un momento all’altro.