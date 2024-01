Inzaghi: “Vogliamo rispetto per la Salernitana. Sul mercato provvederà Sabatini”

Pippo Inzaghi in conferenza: “Sono molto arrabbiato per la mia squalifica. Anche su Gatti era rosso domenica”

Episodi girati male? “Premetto che sono molto arrabbiato per l’atteggiamento avuto nei nostri confronti. Non ho detto nulla e sono stato ammonito. Ero diffidato. Siamo la Salernitana, vogliamo rispetto. Rigore è un rigore da Var, quello di Demme è un fallo da Var e non da campo. Se siamo questi ci salviamo. Dobbiamo esser felici dell’atteggiamento: chiediamo rispetto. Quando chiediamo un chiarimento, vogliamo rispetto”.

Episodi arbitrali si ripetono: “C’era anche il rosso di Gatti domenica scorsa. Devo allenare i giocatori che ho. I pochi che ho a disposizione hanno fatto una grandissima prestazione. Adesso giocheremo due gare in casa, non esserci in panchina per un’ammonizione assurda mi amareggia molto”

Inzaghi: “Sicuro che il vento girerà. Sudditanza? Non rispondo”

Minare la determinazione per i gol subiti nel finale? “No, se iniziasse da Bergamo il campionato, avremmo un’altra classifica, sono sicuro che il vento girerà”

Sudditanza psicologica? “Non ci voglio tornare. Sul mercato provvederà il direttore”