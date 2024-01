Napoli-Fiorentina, probabili formazioni: ancora Simeone, Nico dalla panchina

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina, semifinale valida per la Supercoppa Italiana 2024: Mazzarri punta ancora su Simeone, torna in panchina Nico Gonzalez

E’ il giorno della Supercoppa Italiana, quello della prima delle due semifinali. Il Napoli di Walter Mazzarri sfida la Fiorentina di Vincenzo Italiano in una gara delicatissima, soprattutto per gli azzurri ed il loro cammino disastroso in questo avvio di stagione.

Da campioni d’Italia in carica, la squadra partenopea è scivolata a -20 dal primo posto dell’Inter e a -18 dalla Juventus seconda, occupando momentaneamente l’ottavo posto in classifica con 31 punti, tre in meno della Fiorentina quarta. Una lotta Champions apertissima, che vede coinvolte anche Atalanta, Lazio, Bologna e Roma.

La gara di questa sera servirà per dare una svolta alla stagione azzurra o per dare importanti conferme ai Viola, in leggero calo in questo mese di gennaio con un successo ai rigori in Coppa Italia, una sconfitta e un pareggio in campionato.

Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni

Senza Osimhen e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa, il rientro last minute di Zielinski e Cajuste è fondamentale per Mazzarri, in piena emergenza a centrocampo. In porta ci sarà ancora l’ex Gollini, visto lo stop prolungato di Meret. In attacco è confermato un altro volto noto in quel di Firenze, vale a dire Giovanni Simeone. Per la Fiorentina si rivedrà in panchina Nico Gonzalez, recuperato a tempo di record.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All: Italiano

Napoli-Fiorentina, dove vederla in tv

La partita tra Napoli e Fiorentina, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana ed in programma oggi, 18 gennaio, dalle 20 ora italiana, sarà visibile in chiaro su Canale 5. Per poter guardare il match in streaming, si potrà sfruttare la piattaforma Mediaset Infinity, cercando la messa in onda in diretta dell’incontro sul sito o sull’app.

Il calendario di Napoli e Fiorentina

Chi vincerà questa partita sfiderà una tra Inter e Lazio il prossimo lunedì, 22 gennaio, per la finalissima di Supercoppa Italiana. Il caso del destino vuole che, anche in campionato, le 4 squadre si incroceranno nel turno in programma tra due settimane: il Napoli sfiderà la Lazio e la Fiorentina ospiterà l’Inter. A febbraio i Viola avranno poi la trasferta a Lecce come prima gara del mese, mentre gli azzurri ospiteranno il Verona.