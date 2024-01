Inzaghi risponde ad Allegri e non ha dubbi sul mercato: “La dirigenza se ne sta occupando”

L’Inter domani affronterà la Lazio nella semifinale di Supercoppa: le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi

L’Inter inizierà domani sera l’avventura nella Final Four di Supercoppa contro la Lazio, ex squadra di Simone Inzaghi.

Una partita per tanti versi speciale per l’allenatore piacentino, che punta al tris nella manifestazione dopo i trionfi degli ultimi anni contro Juventus e Milan. “La Supercoppa è il primo obiettivo stagionale, l’abbiamo vinta gli scorsi due anni e vorremmo farlo anche in questo – esordisce Inzaghi in conferenza stampa – Sulla formazione ho ancora un allenamento e mezzo a disposizione, dovrò fare delle valutazioni molto attente. Ieri tutti stavano bene tranne Cuadrado che rimasto a Milano”.

Inzaghi, come la società, chiude il mercato dopo l’arrivo di Buchanan e rinnova la fiducia ad Arnautovic e Sanchez in attacco: “Ho una dirigenza importante che se ne sta occupando, io sono soddisfatto dei quattro attaccanti che abbiamo in rosa e che in questa prima parte di stagione ci hanno dato soddisfazioni”.

Inzaghi sulla corsa scudetto: “Bellissimo duello con la Juve ma c’è anche il Milan

Inevitabile per Inzaghi la domanda sulla battuta di Allegri (“Come guardie e ladri”) dopo la vittoria della Juventus sul Sassuolo in merito al testa a testa scudetto: “Qualcosa ho sentito e letto. Penso sia una normale dialettica del mondo del calcio“.

Il tecnico nerazzurro aggiunge sulla corsa al titolo in campionato: “Io quello che posso dire è che c’è senz’altro un bellissimo duello fra Inter e Juventus, ma non dimenticherei il Milan che è lì a pochi punti e che ha un’ottima rosa. Penso che la lotta coinvolga anche loro”. Inzaghi chiude parlando di Lukaku e del mancato voto del belga al ‘The Best Fifa’ verso il suo ex allenatore: “Ha votato tre grandissimi allenatori, non si può contestare. Lunedì sera a Londra non ero solo: ero con il mio staff, il mio presidente e i ragazzi che la scorsa stagione mi hanno permesso di essere lì. Sono felice così”