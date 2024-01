Sanchez libera il posto all’Inter: scelto il nuovo centravanti da 9 milioni

Sanchez è destinato a lasciare l’Inter: la dirigenza di Viale della Liberazione ha individuato il nuovo attaccante per Inzaghi

L’Inter parte oggi per la Final Four di Supercoppa in Arabia Saudita, mentre Marotta e Ausilio già si portano avanti per il mercato della prossima estate.

A meno di sorprese i movimenti in entrata a gennaio saranno da circoscrivere al solo Buchanan, con il il club nerazzurro che ha iniziato così a tessere la tela con vista giugno. Rimandati gli scossoni in attacco, con Arnautovic e Sanchez che stanno deludendo dietro la coppia delle meraviglie Lautaro-Thuram. L’obbligo di riscatto per l’austriaco sarà formalizzato a febbraio, mentre il cileno è destinato a fine stagione a salutare per la seconda volta l’Inter. Sotto le attese il rendimento di Sanchez, che ancora non è andato a segno in campionato (per lui solo due reti in Champions League). Il Niño Maravilla ha rimandato al mittente le proposte da Arabia e Turchia, puntando a chiudere l’annata a Milano. In estate però i discorsi saranno altri, con Sanchez pronto a liberare il posto in attacco per un nuovo arrivo alla corte di Inzaghi.

Calciomercato Inter, accelerata per Taremi: a giugno prende il posto di Sanchez

In pole nelle strategie di Marotta e Ausilio rimane sempre Mehdi Taremi, adesso bloccato dalla mancanza del posto da extracomunitario (occupato proprio da Sanchez e dal nuovo acquisto Buchanan).

La dirigenza di Viale della Liberazione ha accelerato negli ultimi tempi per il bomber iraniano, con l’obiettivo di portarlo ad Appiano Gentile a luglio a parametro zero. Contatti positivi negli ultimi giorni e la disponibilità di Taremi (che ha deciso di non rinnovare con il Porto) e del suo entourage a sposare il progetto interista. Sul piatto per il centravanti classe ’92 c’è un triennale fino al 2027 da circa 3 milioni di euro netti a stagione, oltre a un bonus alla firma e alle commissioni per gli agenti. La dirigenza di Viale della Liberazione sta valutando anche l’opportunità di inserire una clausola nel contratto che permetta all’iraniano (attualmente impegnato in Coppa d’Asia) di liberarsi prima dell’ultimo anno di contratto. Inoltre gli uomini mercato nerazzurri e Inzaghi valutano il ritorno in pianta stabile di Valentin Carboni che sta brillando in prestito al Monza. L’Inter stringe e non vuole perdere tempo neanche per Taremi dopo aver bloccato Zielinski.