Napoli addio: Zielinski ha scelto tra Inter e Juventus | ESCLUSIVO

La storia d’amore tra Zielinski e il Napoli volge al tramonto. Le ultime sull’Inter e il retroscena sul tentativo della Juventus

Piotr Zielinski, dopo il mancato trasferimento in Arabia Saudita della scorsa estate, si prepara a lasciare Napoli nella prossima.

Come vi abbiamo raccontato diversi giorni fa, il club azzurro ci ha provato a tenere il polacco, che però sembra ormai destinato altrove con il vento dell’Inter che soffia sempre più forte.

Zielinski ha ormai definitivamente scelto il club nerazzurro. Per il numero 20 polacco ingaggio superiore rispetto a quello proposto dal Napoli con annesso bonus alla firma del contratto. L’avventura al Napoli terminerà e poi è pronto, salvo colpi di scena, a firmare con l’Inter per continuare la sua storia in Serie A.

Calciomercato Napoli, Zielinski verso l’Inter: ci aveva provato anche Giuntoli

La novità è che i rapporti col Napoli sono ai minimi termini, e come evidenziato da Calciomercato.it Zielinski ha avuto il pressing per essere acquistato a parametro zero anche dall’ex ds partenopeo Cristiano Giuntoli alla Juventus. Offerta superiore rispetto all’Inter ma il calciatore ha preferito abbracciare il progetto meneghino al termine dell’anno.

Tentativo quindi fallito per Zielinski, la cui idea era quella di rimanere in Italia, visto che è anche recentemente divenuto cittadino italiano.

+++Aggiornamento #Zielinski+++ Piotr ha scelto l’Inter, salvo scenari imprevisti firmerà con il club nerazzurro. La Juventus ha provato, attraverso Giuntoli, a fare un blitz: tentativo fallito così come fallita la mediazione tentata dal Napoli per assicurarsi il rinnovo.… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) January 2, 2024

Zielinski ha quindi preso in considerazione solo offerte arrivate dalla Serie A.