Zielinski, tramontata l’ipotesi rinnovo col Napoli: fischia forte il vento dell’Inter | CM.IT

L’entourage di Zielinski respinge l’offerta del Napoli: De Laurentiis la prende male e svela come ci sia l’Inter pronta a tesserarlo

In una recente interivsta al ‘Corriere dello Sport’, Aurelio De Laurentiis ha detto su Piotr Zielinski: “Stiamo parlando. In che senso? Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie”.

Certe nebbie è un riferimento cinematografico, meterologico e geografico. Certe nebbie è anche un riferimento economico, però. Ovviamente all’Inter.

Il Napoli, come vi abbiamo certificato in anteprima diversi giorni fa, ci ha provato davvero a tenere Zielinski. Un’offerta che, in qualche modo, ricalca l’attuale contratto del centrocampista. La frase di De Laurentiis non ha lasciato indifferente neppure la famiglia Zielinski, con tanto di risposte social. Come a dire: se andiamo via, non è per non resatare più a Napoli, ma per non restare più nel Napoli.

L’Arabia prima, l’Inter poi: Zielinski disegna il futuro

Il 2023 di Zielinski si è chiuso con una prestazione deludente contro il Monza. Vistose sonoi le sue responsabilità sul rigore subito, con una copertura lenta, quasi lentissima.

Dopo quello che doveva esser l’addio in estate, destinazione Arabia Saudita, naufragò per il desiderio della famiglia di non spostarsi in un luogo con un’experience lontana da quella italiana.

Il pressing dell’Inter è stato continuativo, lenoto, ma sempre vivo. Ed oggi porta in pole position i nereazzurri. La squadra di Simone Inzaghi potrebbe vivere qualche cambiamento in mediana: Zielinski è visto come la continuità di quel progetto tattico che sta portando grandi frutti negli ultimi mesi.

Difficile fare cifre dell’impegno che l’Inter può assumersi con Zielinski: un dato è certo. Non si scenderà sotto i 4/4.5 milioni di stipendio netto: poi, resta da capire tutta la parte legata ai bonus, anche alla firma.

Una trattativa, ovviamente, ancora non definita. Ma che sembra segnata quella che porterà Zielinski all’Inter.