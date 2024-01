Roma, da Conte a Thiago Motta: chi sarà l’allenatore del futuro

La Roma pensa già al futuro, diversi nomi per l’allenatore della prossima stagione: Conte, Thiago Motta e non solo nel mirino

L’orizzonte della Roma è cambiato improvvisamente, con un ribaltone che però negli ultimi tempi era nell’aria e secondo i Friedkin necessario. Josè Mourinho era a rischio, come raccontato da Calciomercato.it, e la società ha preso la decisione forte presa dell’esonero dopo gli ultimi risultati negativi. Panchina affidata a De Rossi come traghettatore, con un contratto breve, nel tentativo di salvare la stagione, prima di ricostruire con un nuovo ciclo dal prossimo anno, a meno di colpi di scena clamorosi.

Un compito non facile, quello dell’ex centrocampista giallorosso, chiamato a restituire autostima e brillantezza al gruppo e a fronteggiare una situazione delicata anche fuori dal campo. Abbiamo raccontato del clima di contestazione a Trigoria tra i tifosi della Roma, lo scetticismo e la contestazione regnano sovrani in questo momento. Solo le prossime settimane potranno chiarire la bontà o meno della scelta della società, che però pensa già, ovviamente, a cosa accadrà nella prossima stagione, con un progetto tecnico da rilanciare. E tanti nomi in lizza, almeno nelle idee.

Roma, partita a quattro per la panchina: tutti i nomi dei Friedkin

Permangono le voci su Antonio Conte, anche se, secondo Di Biagio, l’ex Ct aspetterebbe soprattutto Juventus e Milan. La sfida giallorossa potrebbe essere comunque intrigante per lui, se la dirigenza lo assecondasse con un progetto di ampio respiro.

Nel frattempo, i Friedkin si guardano intorno valutando anche altri nomi. In passato, era stato sondato Xabi Alonso e chissà che non si faccia un nuovo tentativo per il tecnico del Bayer Leverkusen. Piace molto anche Thiago Motta, per il quale la concorrenza, in Serie A e non solo, è però assai numerosa. Voci delle ultime settimane, inoltre, pongono in quota anche una idea Stefano Pioli, che, giunto alla fine del suo percorso con il Milan, potrebbe ripartire dalla Capitale, stavolta sponda giallorossa dopo gli anni vissuti alla Lazio circa un decennio fa.