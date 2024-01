Conte tra Roma, Milan e Juve: “Ecco chi aspetta”

Le dichiarazioni dell’allenatore sulla scelta di affidare la panchina della Roma a De Rossi, poi la rivelazione sul futuro di Conte

E’ stata la giornata dell’esonero di Jose Mourinho e del ritorno di Daniele De Rossi alla Roma. E’ stato l’ex centrocampista il prescelto per sostituire il tecnico portoghese sulla panchina giallorossa. Una scelta che chiaramente sta facendo discutere.

De Rossi ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, di fatto un traghettatore, come Waltaer Mazzarri al Napoli. Ma Di Biagio non la pensa proprio così: “No, ma solo perché Daniele sta iniziando ed ha la possibilità di fare un grossissimo lavoro – afferma l’ex giocatore ai microfoni di TvPlay -. La Roma è nona e non ha una rosa inferiore a quella di Lazio, Fiorentina, Atalanta e Bologna. Può ambire al quarto-quinto posto. Daniele, viste le tante assenze, non saprà chi mettere la prossima gara”.

Calciomercato Roma, la scelta di Conte: parla Di Biagio

Gigi Di Biagio parla anche di Antonio Conte. Il tecnico ex Tottenham è sicuramente il più chiacchierato del momento.

L’italiano è l’allenatore sognato dai tifosi del Milan, ma anche da quelli del Napoli. Aurelio De Laurentiis ci ha provato insistentemente, ma senza successo. Ora il nome di Conte è stato accostato anche alla Roma: “Antonio non avrebbe accettato adesso la Roma, aspetta giugno perché è ancora sotto contratto – prosegue Di Biagio -. Conte poi attende prima Juve e Milan. In passato è stato vicino alla Roma. Verrebbe di corsa alla Roma, ma si guarda in giro. Mi auguro l’arrivo di Antonio, ma solo se Daniele non venisse confermato a giugno”.