Roma, Mourinho in lacrime incontra i tifosi | VIDEO CM.IT

La Roma dice addio a Mourinho: il tecnico in lacrime incontra i tifosi a Trigoria

José Mourinho non è più l’allenatore della Roma. Il tecnico portoghese è stato esonerato: fatali le sconfitte contro Lazio in Coppa Italia e Milan in campionato.

Ora è destinato a prendere il suo posto alla guida dei capitolini Daniele De Rossi. Questa mattina Mourinho era a Trigoria e all’uscita dal centro sportivo giallorosso ha incontrato i tifosi. Tanti i supporters giallorossi presenti, che hanno voluto sostenere il tecnico portoghese e mostrargli vicinanza. Molti si sono poi affidati ai social per manifestare la propria contrarietà alla decisione della proprietà.

🚨JOSÈ #MOURINHO ESCE DA FRIGORIA E SI FERMA CON I TIFOSI

IL MISTER EMOZIONATISSIMO SI BATTE IL CUORE❤️🐺

Nel frattempo Mourinho ha mostrato grande commozione all’uscita da Trigoria. Il tecnico portoghese si è fermato a salutare i tifosi visibilmente commosso, battendosi la mano sul cuore. Segno del forte legame con la piazza giallorossa.