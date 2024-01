Roma spaccata dopo l’esonero di Mourinho: “È una follia”

Terremoto Roma dopo la decisione dei Friedkin di esonerare Mourinho. Ecco le prime reazioni in casa giallorossa

Il ribaltone in casa Roma è ufficiale: il club giallorosso ha esonerato Mourinho con effetto immediato. La scelta dei Friedkin è già ricaduta su Daniele De Rossi, sono ore decisivo per il grande ritorno dell’ex centrocampista.

La società ha già raggiunto l’accordo con De Rossi, manca solo il via libera definitivo per il suo arrivo in panchina. Nel frattempo, sono arrivate le prime reazioni all’esonero del tecnico portoghese. Un terremoto che ha letteralmente spaccato la piazza, per gran parte schierata con lo ‘Special One’.

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Non memorabile la prima esperienza in panchina di De Rossi alla Spal. Non basterà il solo cuore giallorosso, ci vorranno idee e pazienza.#Roma #Mourinho #DeRossi — Luca Pasquin (@luca_pasquin) January 16, 2024

A Roma Mourinho verrà ricordato più che altro per le polemiche, penso questo club meriti di meglio e il meglio attualmente non è De Rossi, parere personale — Marco Rapo (@R_MarcoGe) January 16, 2024

Esonerare #Mourinho e affidare la Roma a De Rossi è una follia.#16gennaio — pinco pallino (@pazzodicalcio) January 16, 2024

Una volta Mourinhano

Per sempre Mourinhano Grazie per sempre.#Mourinho pic.twitter.com/BO5DARMtYv — FDR_ (@_fdr_mou_) January 16, 2024