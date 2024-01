Moscardo ancora a Parigi in attesa di una risposta | CM.IT

Il brasiliano nel mirino del Milan è nella Capitale francese da fine dicembre scorso. Dopo il problema al piede riscontrato alle visite, il Psg non ha ancora dato l’ok alla chiusura dell’affare

Come appreso da Calciomercato.it, Gabriel Moscardo è ancora a Parigi. Il centrocampista brasiliano è nella Capitale francese da fine dicembre, quando è arrivato per le visite mediche propedeutiche al trasferimento al PSG. Naturalmente con il via libera del Corinthians, accordatosi coi parigini per 20 milioni più 2 di bonus.

Alle visite gli è stato però riscontrato un problema al piede, nello specifico un buco all’osso che il classe 2005 nel mirino del Milan non sapeva di avere. Anche perché non aveva mai avuto alcun fastidio. Gli è stata consigliata l’operazione, da effettuare in Qatar, utile più che altro ad evitargli futuri problemi, ma in mancanza del via libera dei francesi l’intervento non si è potuto svolgere.

Il ragazzo, che a breve potrebbe tornare in Brasile, e il suo entourage sono tutt’ora in attesa di una risposta del Paris Saint-Germain. Di un sì o di uno al completamento dell’operazione, anche per porre fine a questa attesa snervante. Il più spazientito di tutti è comunque il Corinthians: “O il PSG paga adesso, oppure Moscardo tornerà al Corinthians. Non c’è bisogno di aspettare l’operazione”, ha tuonato il neo numero uno del ‘Timao’, Augusto Melo.