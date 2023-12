Niente Milan, Moscardo va al Psg: i dettagli dell’operazione | CM.IT

Il talentuoso centrocampista è pronto a lasciare il Brasile ed approdare per la prima volta in Europa

Nulla da fare per il Milan, Gabriel Moscardo diventerà nelle prossime ore un nuovo calciatore del Paris Saint Germain. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Corinthians col mito di Casemiro, il classe 2005 è infatti un centrocampista che predilige giocare davanti alla difesa.

Come anticipato da Calciomercato.it lo scorso mese, il club brasiliano aveva già rifiutato un’offerta importante nei suoi confronti dal Chelsea da 17 milioni più bonus, fissando il prezzo del suo cartellino ben oltre i 25 milioni di euro. Calciatore entrato nel mirino dei principali top club in Europa, tra cui il Milan. I rossoneri, però, non hanno mai avanzato una vera e propria trattativa con il Corinthians anche a causa delle richieste molto alte formulate dalla società, forti di una clausola rescissoria da 100 milioni di euro per l’estero.

A strappare il sì definitivo sia del club che dello stesso Moscardo è stato però il Paris Saint Germain. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il centrocampista a breve si trasferirà ufficialmente sotto la Tour Eiffel. L’accordo tra le parti è stato raggiunto sulla base di un’offerta da 22 milioni di euro con bonus che avvicineranno la cifra finale alla prima richiesta economica del Corinthians. Il calciatore quest’oggi partirà da San Paolo verso Parigi, dove domani sosterrà le visite mediche prima di depositare la firma sul nuovo contratto con il Psg.