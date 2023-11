Milan, dal prezzo alla concorrenza: il punto su Moscardo | CM.IT

Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento del Milan per Gabriel Moscardo del Corinthians, nome caldo del calciomercato inglese

Alle prese con una mini crisi di risultati in campionato e con l’emergenza infortuni, il Milan non perde di vista le dinamiche di mercato in vista dell’ormai imminente sessione invernale. A caccia di rinforzi soprattutto in difesa e in attacco, la dirigenza rossonera resta vigile anche su alcuni nomi di prospettiva.

Tra questi, nelle ultime ore si è fatto strada il profilo di Gabriel Moscardo. Arrivato al Corinthians all’età di 11 anni, il 18enne di Taubaté è un classico volante davanti alla difesa e in passato ha indicato come propri modelli Casemiro e Jorginho. Sotto contratto con il Timao fino al 31 luglio del 2026, il centrocampista centrale è entrato in pianta stabile in prima squadra e a settembre ha fatto il suo esordio nel Brasile Under 23.

Milan, ecco il prezzo di Gabriel Moscardo

Forte di una clausola rescissoria da 100 milioni di euro per l’estero, il Corinthians la scorsa estate ha rifiutato un’offerta da 21 milioni di euro (17 più bonus) del Chelsea e, confermano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ha fissato il prezzo del suo talentino in almeno 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

La richiesta del club paulista non rappresenta, tuttavia, l’unico ostacolo sulla strada del Milan. I ‘Blues’, infatti, restano molto interessati al calciatore e in questo momento sembrano in testa in una corsa che comprende anche Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona e Liverpool. La scorsa estate, anche il Benfica aveva chiesto informazioni sul ragazzo, senza però presentare un’offerta ufficiale visti i parametri economici di un eventuale investimento.