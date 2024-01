HIGHLIGHTS | Super Vlahovic, la Juve va e risponde all’Inter

Una doppietta di Vlahovic fa volare la Juventus, a segno anche con Chiesa: Sassuolo piegato e banda di Allegri che si riporta a -2 dall’Inter

Nel segno di Dusan Vlahovic, la Juventus piega 3-0 il Sassuolo. Una doppietta del serbo nel primo tempo risolve la pratica per i bianconeri, nel finale la terza rete di Chiesa. Quarta vittoria consecutiva per la banda di Allegri mentre i neroverdi vedono avvicinarsi pericolosamente la zona retrocessione, a sole due lunghezze.

Approccio convincente della Juventus, che inizia la partita con ritmo e idee giuste e la sblocca al quarto d’ora con un sinistro piazzato di Vlahovic dal limite, non proprio irreprensibile Consigli che sembrava poter fare di più su una traiettoria non angolatissima. Bianconeri che cercano a quel punto di gestire la partita con ordine, ma con gli emiliani, unici fin qui in stagione a battere la seconda in classifica, non ci si può distrarre e Szczesny deve disinnescare un destro insidioso di Laurientè. Juve che torna a spingere e Vlahovic sigla la sua doppietta con una gran punizione all’incrocio da oltre venti metri. Prima dell’intervallo, Rabiot ha la palla del tris ma Consigli si salva. Nella ripresa, prova ad accendersi Berardi, che prima sfiora il palo e poi chiama Szczesny a un altro grande intervento. Sono però gli unici rischi per la Juventus, che riprende il pallino del gioco e tiene bene a distanza le offensive avversarie. Potrebbe arrivare il terzo gol, ma Weah, servito al limite dell’area piccola, spara altissimo. Il tris lo trova Chiesa, che su assist di Milik ritrova il gol su azione che gli mancava proprio dalla gara di andata a settembre. Allegri e il pubblico dello Stadium sono soddsfatti, è una Juve sempre più solida che si riporta a contatto dell’Inter e che nel prossimo weekend sogna il primato fidando nella ‘assenza’ dei nerazzurri impegnati in Supercoppa.

JUVENTUS-SASSUOLO 3-0 – 15′, 37′ Vlahovic, 89′ Chiesa

CLASSIFICA SERIE A: Inter 51, Juventus* 46, Milan 42, Fiorentina 34, Lazio e Atalanta 33, Bologna 32, Napoli 31, Roma 29, Torino 28, Monza 25, Genoa 22, Lecce 21, Sassuolo* 19, Cagliari 18, Udinese 18, Frosinone 17, Verona 17, Empoli 13, Salernitana 12

* una partita in meno

A breve gli highlights della sfida