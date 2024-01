Da Smalling e Strefezza a Immobile e Leao: cosa fare con i flop al Fanta

Fantacalcio, quanti flop dopo 20 giornate: da Smalling a Strefezza, Immobile e Leao: ecco cosa fare in sede di scambi e all’asta di riparazione

La scorsa settimana, sulle pagine di Calciomercato.it, vi abbiamo parlato dei top al Fantacalcio. Giocatori che hanno lasciato un impatto di assoluto valore al campionato e nelle vostre rose e che, in molti casi, hanno permesso ai loro possessori di trovarsi nei primissimi posti in classifica.

Non è il caso dei calciatori che abbiamo scelto in questa circostanza, vale a dire i flop. Profili che nella maggior parte dei casi sono costati caro al vostro Fantacalcio e che hanno rischiato persino di comprometterlo quasi definitivamente.

Dalle grandi delusioni a dei fallimenti inaspettati, che hanno, malauguratamente, meritato una nomination in questo elenco. Molti di questi giocatori fanno parte di top club e un’aggravante che li ha spinti ulteriormente nella lista dei grandi flop è la spesa fatta dai fantallenatori per acquistarli alle aste.

Fantacalcio, quanti flop: come muoversi negli scambi e all’asta di riparazione

Con l’inizio del calciomercato, la maggior parte delle leghe è entrata anche in fase di scambi ed è per noi spontaneo darvi dei consigli su come muovervi in questi casi con i flop. La maggior parte di voi è stufa di determinati giocatori e vuole cederli, ma non per tutti vale la pena di farlo, specie per quelli che potrebbero riprendersi e che, al momento, sono svalutatissimi.

I portieri

Per il ruolo del portiere partiamo con Silvestri, uno dei low cost acquistati ad inizio anno e che, arrivati a gennaio, ha perso il posto da titolare. Se dovessero proseguire le panchine, il nostro consiglio per l’asta di riparazione è di svincolarlo. Non bene anche Ochoa , che solo nell’ultima ha recuperato il posto da titolare. Se c’è di meglio nell’elenco degli svincolati, potete lasciarlo partire, altrimenti tentate uno scambio.

Anche Musso ha deluso le aspettative, avendo persino perso il posto per Carnesecchi. Se lo avete in coppia con il compagno potete tenerlo, se invece è isolato nella vostra rosa potete provare a scambiarlo. Male anche Meret e Maignan per resa rispetto alla spesa. In questo caso, però, vi consigliamo di tenere entrambi a meno di offerte folli da parte di compagni di lega.

I difensori

Sono tantissimi i nomi che meriterebbero una menzione d’onore, ma nel corso della trasmissione FantaTVPlay sul canale Twitch di TVPlay sono stati 5 gli eletti per somma di voti totali. Il quinto posto è di Fabiano Parisi della Fiorentina, partito come un’alternativa di Biraghi, si è preso piano piano il posto da titolare, salvo poi perderlo per degli errori gravi, per poi scendere drasticamente nelle gerarchie di Vincenzo Italiano.

Thiaw ha deluso ampiamente le aspettative, seppur non altissime, dei fantallenatori. Anche a causa di un infortunio serio, le sue presenze in campo sono state poche e deludenti, con una media voto pessima. Come per Parisi il nostro consiglio è di svincolarlo se sul mercato avete grandi nomi o se guadagnate parecchi crediti.

E’ in leggera ripresa Milenkovic, ma il posto da titolare sembra un ricordo con Ranieri e Martinez Quarta. Resta un nome che piace ancora al Fantacalcio e che potreste provare a scambiare per qualcuno di prospettiva più alta, magari di una squadra medio-piccola. Il ritorno al gol di Rrahmani lo salva parzialmente dal disastro delle prime 19 giornate. Il girone di ritorno sarà quello della svolta? Ha iniziato bene, ma ci fidiamo poco del Napoli: è il momento perfetto per scambiarlo.

Da svincolo immediato, invece, Smalling. La sua avventura alla Roma sembra ormai giunta al termine ed il presunto infortunio è diventato un caso. Vi consigliamo di toglierlo immediatamente dalla vostra rosa per far spazio ad altri giocatori. Impossibile darlo in fase di scambio al momento.

I centrocampisti

Ha vissuto un girone d’andata estremamente sotto tono, ma ha aperto quello di ritorno con un gol. Parliamo di Felipe Anderson, che potrebbe diventare un fattore da qui in avanti. Il nostro consiglio è di tenerlo. Scambiatelo solo per giocatori validi o per offerte folli, se lo avete è il momento di chiedere qualcosa di più perché è in hype dopo la rete.

Non trova mai spazio in campo, invece, Lindstrom, una delle più grandi delusioni a centrocampo di questo inizio di stagione. Non solo per colpa sua, va detto, ma al Fantacalcio è stato un danno. Cosa fare con lui? Scelta difficile: per i deboli di cuore potete cederlo in uno scambio. Svincolatelo solo se recuperate cifre altissime di crediti e diventate leader in fase di mercato. Per i più coraggiosi si può ancora tenere.

Situazione simile quella di Chukwueze, in super hype in estate e poi grande delusione arrivati a gennaio. Ora è persino in Coppa d’Africa ed è super svalutato. Se potete permettervelo, aspettate. Se, come Lindstrom, svincolandolo potete guadagnare tanti crediti che vi permettono di rinforzarvi bene in altro reparti, allora procedete.

Secondo posto per Zaccagni, il centrocampista più pagato in estate. E’ indubbio che il suo rendimento è stato inferiore alle aspettative e non può che ritrovarsi qui. In questo caso, però, noi consigliamo di tenerlo. Da cedere negli scambi solo se qualcuno lo valuta ancora con il giusto peso. Prima posizione per Strefezza, flop per antonomasia di questo Fanta. Ha persino perso il posto da titolare e ha portato un solo bonus in campionato. Se resta a Lecce potete anche pensare di svincolarlo.

Gli attaccanti

Ha ritrovato il gol, il suo secondo in campionato, proprio alla prima di ritorno: parliamo di Nzola. Per noi è il momento perfetto per scambiarlo, ora o mai più. Non ci fidiamo dell’attaccante della Fiorentina e potreste arrivare a nomi più altisonanti, magari in down di hype in questo momento. Ha deluso anche Vlahovic, specie per la spesa fatta ad inizio anno. Noi consigliamo di tenerlo in squadra e di scambiarlo solo dietro offerte pazzesche dei vostri colleghi di Fanta.

La medaglia di bronzo è tutta di Retegui. Una delusione abbastanza cocente quella del centravanti del Genoa, che anche per colpa degli infortuni si ritrova qui. La speranza è che si riprenda nel girone di ritorno. La medaglia d’argento è per Rafael Leao, reduce da una stagione top e da un girone d’andata pietoso con soli 3 gol all’attivo. Non segna da oltre 15 partite, dal mese di settembre, e ha complicato la vita a moltissimi fantallenatori. La speranza è che si riprenda nelle prossime settimane.

Così come Ciro Immobile, il nostro flop numero 1 in attacco per confronto spesa-resa. E’ innegabile che gli infortuni lo hanno condizionato e tenuto fuori dal campo a lungo e che questo aspetto gli sia costato caro. Il nostro consiglio, come per Leao, è di scambiarlo solo se siete ultimi e volete dare una svolta alla vostra stagione o se vi arrivano offerte folli. Non svincolateli.