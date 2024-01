Fantacalcio, i top ruolo per ruolo del girone d’andata: non mancano le sorprese

Fantacalcio, tutti i top per ogni ruolo dopo il girone d’andata: da Di Gregorio a Gudmundsson non mancano le sorprese: scopri tutti i nomi scelti

Si è concluso il girone d’andata della Serie A e si possono tirare le prime somme anche al Fantacalcio. Dopo ormai 5 mesi dalle aste di inizio stagione è il momento giusto per capire quali siano i giocatori che hanno effettivamente reso meglio del previsto.

Top di reparto che hanno permesso a molti fantallenatori di tentare le prime fughe, di consolidare la propria classifica, di vincere le prime coppe. Abbiamo quindi analizzato, per ogni ruolo, quali sono stati i primi 5 calciatori per rendimento.

Non abbiamo selezionato per forza i migliori per fantamedia, ma quelli che hanno avuto il rendimento più alto tra tutti o che, rispetto alla spesa iniziale all’asta, hanno sorpreso maggiormente in positivo. Nell’elenco non sono mancate le sorprese.

Fantacalcio, i top del girone d’andata: l’elenco completo

I fantallenatori hanno riposto le proprie speranze su pupilli e scommesse ad inizio stagione, a volte sono stati accontentati, altre volte sorpresi e in certi casi anche delusi. L’elenco di questo articolo, però, mostra solamente i migliori, quelli da cui sono stati tratti solo benefici.

Portieri

In quinta posizione abbiamo inserito Szczesny, che con la Juventus ha avuto un inizio di stagione positivo. Il portiere bianconero è stato pagato caro all’asta, ma, fin qui, ha mantenuto pienamente le aspettative. Sopra di lui abbiamo voluto premiare Skorupski, altro portiere polacco del nostro campionato. Con il Bologna è la terza miglior difesa della Serie A e all’asta veniva pagato pochissimo.

Terzo posto per Sommer, il portiere con il maggior numero di clean sheet da inizio anno. Perché non in prima posizione? Perchè all’asta di agosto veniva comunque pagato cifre importanti e sta dunque rendendo più o meno in linea con quanto ci si immaginava. In seconda posizione ci finisce Terracciano, una delle sorprese di inizio anno. La Fiorentina ha iniziato a subire pochi gol in campionato e il portiere della Viola è stato tra i meno pagati in estate. Infine, il primissimo posto va a Di Gregorio, sinonimo di voti alti e prestazioni di livello. Impossibile non assegnare a lui la palma d’oro per questo ruolo.

Difensori

Anche con questo ruolo il nome più in basso nell’elenco è quello di un calciatore della Juventus e stiamo parlando di Bremer. Un muro in difesa e certezza per il modificatore. Un gradino più su ci finisce Martinez Quarta, sorpresa di questo inizio di campionato con ben 3 gol all’attivo. Svincolato in molte leghe ad 8, sarà uno dei nomi più interessanti per l’asta di riparazione.

Al terzo posto ci finisce Acerbi, protagonista di una prima parte di stagione dal rendimento altissimo e dalla grande costanza. Ad agosto veniva pagato pochi crediti, motivo in più per finire sul podio. Seconda posizione per Buongiorno, anche lui autore di 3 gol e titolare indiscusso. Impossibile tenerlo fuori, anche nelle partite più ostiche sulla carta. Medaglia d’oro a Dimarco, praticamente un centrocampista spostato in difesa al Fantacalcio, rendimento da top assoluto.

Centrocampisti

Per questo ruolo inizia a diventare ancora più importante l’impatto in termini di gol realizzati. Per la quinta posizione abbiamo scelto Ferguson del Bologna, che benissimo ha fatto in avvio di stagione. Senza di lui i rossoblu soffrono ed è ormai diventato cruciale per i fantallenatori. In quarta posizione Calhanoglu, un cecchino dal dischetto. L’Inter è una squadra con lui e un’altra senza di lui e anche al Fantacalcio quest’anno è stato un fattore determinante.

Al terzo posto ci finisce Bonaventura, specie per la prima parte di campionato. Un rendimento sorprendente specie per la spesa profusa a fine anno. Peccato quel rigore sbagliato nell’ultima giornata. Seconda posizione per Colpani, anche lui protagonista ad inizio anno ed in leggero calo con l’arrivo dell’inverno. La medaglia d’argento va a lui perchè in molte aste è andato via ad 1 credito. Infine prima posizione per Gudmundsson, praticamente un attaccante. Ha segnato più di Osimhen e Vlahovic, impossibile non dare a lui lo scettro di miglior centrocampista.

Attaccanti

L’artiglieria pesante, uno dei reparti più decisivi per il piazzamento finale. La quinta posizione va a Olivier Giroud con i suoi 9 gol. Il francese è ad un passo dalla doppia cifra e resta un centravanti di assoluto riferimento anche al Fantacalcio. Quarto posto per Soulé, anche lui autore di 8 reti (e 1 autogol) e sorpresa assoluta di questo Fanta. Non finisce sul podio perché è rimasto svincolato in molte leghe e non tutti si sono potuti godere i suoi bonus.

Il podio si apre con Zirkzee, esploso definitivamente a Bologna. Diventato anche rigorista, l’attaccante rossoblu ha tutte le chance per chiudere in doppia cifra alla fine di questa stagione e i suoi fantallenatori godono. Per i primi due posti c’è un tripudio Inter con Thuram secondo e Lautaro Martinez primo. Il figlio d’arte ha avuto un impatto pazzesco sulla nostra Serie A e all’asta veniva pagato il giusto. L’argentino sta semplicemente facendo uno sport a sé con 16 gol in 19 partite.