Sanchez, non è ancora finita: l’Inter blocca il sostituto

Fa discutere all’Inter il rendimento di Alexis Sanchez: gli scenari sul futuro dell’attaccante cileno e le mosse di Marotta

L‘Inter allunga momentaneamente sulla Juventus e si gode la coppia delle meraviglie Lautaro Martinez-Thuram, trascinatori in quel di Monza.

La capolista straripante all’U-Power Stadium: doppietta per il capocannoniere del campionato, arrivato già a quota 18 in Serie A in stagione, tacco sontuoso e ciliegina sulla torta per il 5-1 finale per il nazionale francese. Simone Inzaghi applaude il tandem dei titolarissimi, ma non dimentica Arnautovic e Sanchez rimasti in panchina nella gelida serata in terra brianzola: “Sono contentissimo di loro, si stanno allenando nel migliore dei modi e si ritaglieranno spazi importanti nel corso della stagione“, sottolinea il tecnico piacentino sull’ex Bologna e l’attaccante cileno. Arnautovic verrà riscattato a febbraio al primo punto conquistato dall’Inter in campionato per 10 milioni di euro, mentre Sanchez è quanto mai in bilico ad Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, torna subito Carboni con l’addio di Sanchez

Complicato che lasci l’Inter a metà stagione, mentre in estate sono destinate a separarsi nuovamente le strade tra i nerazzurri e l’ex Marsiglia.

Zero reti in campionato per Sanchez, che ha manifestato comunque l’intenzione di non lasciare il sodalizio vicecampione d’Europa nonostante le sirene dall’Arabia Saudita e dalla Turchia. La dirigenza di Viale della Liberazione smentisce i rumors di un ribaltone in attacco, dove escluse sorprese non ci saranno scossoni nell’attuale finestra di mercato. A meno che non sia lo stesso Sanchez (se continuerà a giocare poco e non avrà spazio neanche in Supercoppa) a chiedere di andare via e sciogliere il contratto in scadenza a giugno. In questo caso Marotta e Ausilio non si farebbero trovare impreparati e richiamerebbero alla base Valentin Carboni, che sta brillando nella parentesi in prestito al Monza. Scenario al momento comunque da escludere, vista la volontà dell’Inter di non cambiare in corsa in attacco e di lasciare il baby argentino in Brianza per proseguire nel percorso di maturazione.