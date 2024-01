Salta Cherubini-Juve: deve operarsi e intanto rinnoverà con la Roma

Roma, Cherubini si opera e rinnova il contratto: le ultime sul suo futuro

Luigi Cherubini resta alla Roma. Se sarà almeno per ora o più a lungo si capirà con il passare dei prossimi mesi. Il capitano della Primavera giallorossa non andrà più alla Juventus e il motivo è di carattere medico: un colpo al ginocchio ricevuto di recente ha reso necessarie indagini più approfondite dalle quali è emersa la presenza di un cisti da rimuovere per garantire una funzionalità piena dell’arto del giocatore. L’intervento verrà effettuato nei prossimi giorni, i tempi di recupero non sono ancora stati determinati, ma trapela anche che non ci si attende siano troppo lunghi.

Sono cambiati però gli scenari, nel senso che la Roma ha mostrato (come per certi aspetti era anche doveroso fare) totale assistenza e vicinanza al ragazzo che a questo punto, di concerto con il suo manager Michelangelo Minieri, ha deciso di trovare un’intesa anche sul rinnovo rispetto ad un contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno prossimo. Capire cosa accadrà dopo? Ora è presto e probabilmente conta meno: è stato scelto un percorso condiviso e dunque tutto fa pensare che qualsiasi decisione futura seguirà la stessa strada.

Calciomercato Roma, il futuro di Cherubini: operazione e rinnovo

Ricordiamo che nei giorni dell’operazione che ha portato il difensore centrale olandese classe 2005 Dean Huijsen in prestito alla Roma dalla Juventus, i due club avevano messo in piedi anche l’affare Cherubini, ceduto prima della scadenza dalla società giallorossa con il riconoscimento di una percentuale sulla futura rivendita. Le due questioni hanno sempre viaggiato in modo parallelo, e mai una dentro l’altra: aspetto che era stato già chiarito ma che questo inatteso epilogo della vicenda Cherubini chiarisce in modo ancor più definitivo.

Cherubini stava impreziosendo la sua stagione in Primavera con 7 gol e 5 assist in campionato. José Mourinho lo aveva fatto esordire in prima squadra il 26 ottobre scorso in Europa League nella vittoria interna per 2-0 con lo Slavia Praga, sostituendo Aouar per un minuto più recupero con la maglia numero 64 sulle spalle. Oggi è anche il giorno del suo compleanno: compie 20 anni. Il suo futuro ha ripreso un strada che sembrava aver abbandonato, ma sarà ancora tutto da scrivere più avanti. Intanto l’intervento e il rinnovo con la Roma.