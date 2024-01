Pagano la mega clausola: per la Juventus resta solo un sogno

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: il Manchester United è pronto a far saltare il banco avviando immediatamente le trattative

Un mercato fatto di occasioni. Archiviata la larga vittoria ottenuta in Coppa Italia contro il Frosinone, la Juventus di Max Allegri sta preparando il delicato impegno in campionato contro il Sassuolo. L’obiettivo dei bianconeri, infatti, è quello di non perdere contatto con l’Inter capolista, che anche con il Monza ha lanciato un serio messaggio al campionato.

In sede di calciomercato, intanto, proseguono i lavori dei bianconeri. Cristiano Giuntoli ha infatti individuato nel centrocampo il reparto da puntellare nell’immediato. Come anticipato da calciomercato.it, l’opzione Henderson è molto più di una semplice suggestione, dal momento che la Juventus sta pianificando con attenzione le prossime mosse per l’ex bandiera del Liverpool. L’acquisto del mediano inglese, oltre a garantire un esborso relativamente contenuto, preserverebbe risorse importanti da destinare all’acquisto di un altro centrocampista. Se non a gennaio, più verosimilmente a giugno. Pur continuando a battere la pista Samardzic già nell’immediato, la “Vecchia Signora” sta continuando a scandagliare il mercato alla ricerca della soluzione propizia.

Calciomercato Juventus, il Manchester United all’assalto di Joao Neves: lo scenario

Il sogno di mercato resta sempre Teun Koopmeiners, anche se sarà molto difficile per la Juventus riuscire a convincere l’Atalanta a lasciar partire il proprio gioiello. Come confermato dal suo agente in esclusiva a calciomercato.it, infatti, i nerazzurri puntano fortissimo sul tuttocampista olandese.

Ritornati in auge anche i profili di De Paul e Saul, per la Juventus non è da scartare a priori la tentazione Joao Neves. Dal Portogallo in tempi non sospetti hanno rilanciato l’interesse del Manchester United e della Juventus per il gioiellino del Benfica, al quale è legato da una clausola rescissoria dal valore di 120 milioni di euro. Cifra al di sotto della quale i portoghesi non hanno alcuna intenzione di scendere.

Secondo quanto evidenziato dal Sunday Mirror, i Red Devils hanno individuato proprio in Joao Neves l’innesto ideale con cui completare un organico che sta palesando evidenti limiti strutturali. A tal proposito, l’area mercato dello United avrebbe cominciato ad intavolare i primi dialoghi per capire la fattibilità dell’operazione Neves già a gennaio. Forte della clausola presente nel suo contratto, il Benfica non arretra di un centimetro la sua posizione. Ragion per cui, è più probabile che questo tipo di opzione prenda corpo in estate. Ad ogni modo, a tali cifre, per la Juve sarà praticamente impossibile competere.