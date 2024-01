La Juventus e l’idea Henderson, ecco come stanno le cose | CM.IT

Juventus su Henderson, può essere lui il rinforzo a centrocampo per i bianconeri: le ultime della redazione di Calciomercato.it

La Juventus continua a tenere gli occhi aperti sul calciomercato di gennaio, dove Giuntoli è a caccia soprattutto di un centrocampista. Di livello, ma che non spezzi gli equilibri dello spogliatoio. Il magic moment bianconero impone di dare priorità al gruppo e a quello che si sta creando con questa rosa.

L’area mercato del club sta continuando a dialogare per Lazar Samardzic, che ha già scelto la Juve nonostante il pressing del Napoli. Il serbo di origini tedesche aspetta quindi l’offerta dalla Continassa per l’Udinese, Giuntoli e Manna sanno di poter contare sulla disponibilità del calciatore e potrebbero presto proporre un prestito con obbligo di riscatto. Come vi abbiamo già specificato, però, i bianconeri tengono da conto anche le eventuali alternative al 21enne, come Ederson che però costa parecchio. E come Jordan Henderson, il nome che sta salendo nelle ultime ore. Le indiscrezioni sull’ex capitano del Liverpool si rincorrono: stando alle notizie di Calciomercato.it, il classe ’90 dell’Al-Ettifaq è stato offerto a diversi club europei.

Tra questi c’è appunto anche la Juventus, che ritengono comunque l’inglese una delle opzioni per il centrocampo. Giuntoli ad ora è fermo a un possibile prestito fino a giugno mentre lo stesso Henderson vorrebbe 18 mesi di contratto, quindi fino a giugno 2025 quando mancherà un anno alla scadenza con gli arabi. La situazione resta comunque da monitorare. Per la bandiera Reds 17 partite in campionato con l’Al-Ettifaq allenato dall’amico Steven Gerrard, ma anche una gran voglia di tornare subito in Europa.