Infortunio Dybala, la Roma sceglie di non rischiare: niente Milan | CM.IT

La Roma non rischia: Paulo Dybala salterà la trasferta di San Siro contro il Milan. Le ultime sulle sue condizioni

Paulo Dybala non sarà disponibile per la trasferta di San Siro col Milan. L’argentino, come pubblicato ieri da Calciomercato.it, ha ricevuto notizie positive dalla risonanza magnetica effettuata dopo i fastidi che lo hanno frenato nel derby perso con la Lazio, che non ha rilevato lesioni muscolari, ma un semplice sovraccarico.

L’ex Juventus ha recuperato nelle scorse ore ed ha ricevuto buoni segnali dall’ultimo allenamento, che ha disputato a parte, ma lo staff medico della Roma e Mourinho hanno deciso di evitare qualsiasi rischio.

La Joya, dunque, non seguirà i compagni nel fondamentale match con i rossoneri e resterà al lavoro nella capitale per giungere nelle migliori condizioni possibile alla sfida contro il Verona in programma sabato 20 gennaio all’Olimpico.