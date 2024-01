Roma, buone notizie da Dybala: possibile la convocazione col Milan | CM.IT

Paulo Dybala potrebbe essere a disposizione per la sfida tra Milan e Roma: l’argentino deciderà con Mourinho nelle prossime ore

Paulo Dybala potrebbe tornare molto presto in campo. Lo stop durante l’intervallo del derby con la Lazio faceva temere il peggio sulle condizioni fisiche dell’argentino, che in questa stagione non è stato disponibile in cinque giornate di campionato. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto oggi non ha evidenziato lesioni e i fastidi del match di due giorni fa erano dovuti a un normale sovraccarico.

Un’ottima notizia, dunque, anche in vista di questo weekend. Dybala vorrebbe essere a disposizione già per la gara col Milan e deciderà insieme a Mourinho nelle prossime ore se si tratterà di un rischio o meno. Il campione del mondo, nonostante qualche stop, ha già dato un importante contributo quest’anno con sei reti e sei assist nelle 18 gare in cui è sceso in campo. Averlo a disposizione per una partita fondamentale nella corsa Champions farebbe la differenza per lo Special One, soprattutto in un momento di difficoltà e polemiche come quello attuale.