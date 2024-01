Pioli incubo di Mourinho, ma serve un altro Leao: il dato che fa tremare

Stefano Pioli è l’incubo di José Mourinho, ma al tecnico del Milan servirà un altro Leao per battere la Roma: il dato che fa tremare lo Special One

Dopo le cocenti eliminazioni in Coppa Italia contro Lazio e Atalanta, sono pronte a tornare in campo sia la Roma di José Mourinho che il Milan di Stefano Pioli, che dovranno sfidarsi nella gara serale di domenica prossima a San Siro. All’andata i rossoneri superarono in scioltezza, più nel gioco che nel risultato (2-1 ndr), i capitolini, ma qualcosa è cambiato da allora.

Su tutto le posizioni in panchina di Pioli e Mourinho, che sembrano accumunati da un destino analogo. Entrambi sulla graticola, nonostante Giroud e compagni siano tornati a fare bene in campionato e abbiano consolidato il terzo posto che vorrebbe dire Champions League.

Decisamente meno allettante l’ottavo posto in classifica della Roma, lontana da ogni ambizione europea e reduce da un derby pessimo, che ha gettato nell’ombra tutta la squadra. Con un mercato impossibile da portare avanti per mancanze economiche, lo scenario per questa seconda parte di stagione è catastrofico.

Mourinho e il pessimo dato con Pioli: di cosa si tratta

A peggiorare ulteriormente la posizione dello Special One, è un dato particolarmente negativo che lo lega a Stefano Pioli. Una statistica che rende ancora più complicate le speranze della Roma, che dovrà anche fare a meno di Paulo Dybala, fermatosi ancora una volta per infortunio.

Sono 5 i precedenti tra José Mourinho e Stefano Pioli e l’allenatore portoghese non ha mai avuto la meglio sul collega. Uno score pessimo, con 3 sconfitte e 2 pareggi in due anni. Il primo inciampo risale all’ottobre del 2021, in 2-1 firmato Ibrahimovic e Kessié, con il gol al 93′ di El-Shaarawy. Ancora più pesante il 3-1 del gennaio 2022 con le reti di Giroud, Messias e Leao.

L’ultimo ko della Roma, invece, risale alla partita d’andata, come ricordato poco sopra. Un altro 2-1, di nuovo all’Olimpico, con gol di Giroud e Leao in apertura di primo e secondo tempo e quello in extremis di Spinazzola su deviazione.

Leao, serve una svolta in campionato

A proposito del portoghese, che come visto ha timbrato il cartellino nelle partite contro la Roma più recenti, in campionato non segna più. L’ultimo gol in Serie A risale al 23 settembre contro il Verona, una vita fa. Sono trascorse 14 giornate, di cui 4 non giocate per infortunio, in cui non ha più trovato la rete, ma ora Pioli ha bisogno di lui.

A segno in Coppa Italia anche contro l’Atalanta, nell’ultima contro l’Empoli ha servito un assist vincente per Loftus Cheeck, ma deve sbloccarsi anche in termini realizzativi. Per trovare continuità nei risultati, il Milan ha bisogno di lui e senza Dybala dall’altra parte, le luci dei riflettori possono essere sue.