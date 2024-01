Un addio dopo l’altro: “Dybala e Lukaku via dalla Roma”

Roma in grande difficoltà, l’annuncio scuote i giallorossi: “Dybala e Lukaku via”

La sconfitta subita per 1-0 contro la Lazio nel derby di Coppa Italia ha portato parecchio malumore in casa Roma.

I giallorossi ora sono attesi dalla sfida di campionato contro il Milan. Un match non semplice, in programma domenica sera a San Siro. José Mourinho, per la sfida contro i rossoneri, non potrà contare su Paulo Dybala, che si è infortunato proprio nel corso del derby. Della gara di coppa, di Dybala e Mourinho ha parlato in diretta a Tv Play Angelo Di Livio. “Mourinho non si è dimostrato lucidissimo, visto che hai sostituito Dybala con Pellegrini che stava male. Hai gli esterni che non spingono ed hai tanti infortunati in rosa? E allora ti metti a 4, oppure metti un attaccante in più. Dybala non può giocare tutte le gare ecco perché la Juventus l’ha mandato via. Doveva entrare nel secondo tempo, ovvero quando la Lazio sarebbe stata più stanca. L’argentino va gestito in maniera diversa, non può giocare ogni tre giorni”.

Roma, Di Livio annuncia un doppio addio e tuona contro Mourinho

Nel corso del suo intervento, Di Livio ha annunciato come il match di San Siro sarà decisivo per la Roma: “Contro la Lazio la Roma ieri andava a zero. Non c’è il suo lavoro. Se dovesse perdere con il Milan, la Roma uscirebbe dalla lotta al quarto posto. Dybala e Lukaku andranno via l’anno prossimo”.

Duro l’attacco nei confronti del tecnico portoghese: “La Roma ha fatto il primo tiro nel derby all’85’. La Lazio è una squadra più organizzata. La Roma mi ha deluso tantissimo, così come Mourinho. Il tecnico portoghese non riesce a capire l’atteggiamento che deve avere la sua squadra. Vedendo la gara di Coppa Italia, la prestazione contro l’Atalanta è stata solo un caso. La Lazio è allenata meglio, ha un’idea. Nella Roma c’è un problema serio”.