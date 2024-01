Derby Lazio-Roma, è la tegola peggiore per Mourino: Dybala out per infortunio

Il derby Lazio-Roma perde Paulo Dybala all’intervallo per un problema fisico: già a fine primo tempo il segnale

Il derby Lazio-Roma perde uno dei suoi protagonisti più importanti e attesi. Dopo appena 45 minuti, i giallorosi devono fare a meno di un titolarissimo come Paulo Dybala. Le squadre sono rientrate in campo dopo l’intervallo e l’argentino è rimasto negli spogliatoi, costretto dall’ennesimo problema muscolare.

Alla fine del primo tempo, infatti, la Joya ha richiesto l’intervento del medico. L’ansia è ovviamente alle stelle per la Roma e Mourinho che in queste ultime partite si sono aggrappati al loro giocatore più forte e non a caso le prestazioni della squadra giallorossa sono state di ben altro livello e pasta. Una pessima notizia anche in considerazione del fatto che è l’ennesima ricaduta dopo che il suo ritorno in campo era arrivato solo il 30 dicembre scorso a Torino con la Juve. Non è ancora chiaro ovviamente il problema, l’entità dell’infortunio per Dybala. E domenica c’è il Milan a San Siro. Al suo posto Pellegrini.