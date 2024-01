Palladino e l’arrivo di Kean dalla Juve: “Stamattina ho sentito Galliani”

Le dichiarazioni di Raffaele Palladino alla vigilia del match di campionato contro la capolista Inter: a tenere banco è anche il mercato in casa Monza

Il Monza alla prova Inter. I nerazzurri evocano dolci ricordi alla squadra di Raffaele Palladino dopo l’impresa dello scorso anno a San Siro e il pareggio nel recupero all’U-Power Stadium.

I brianzoli sperano di replicare l’impresa nell’anticipo di campionato in programma domani sera, anche se le difficoltà saranno ancora maggiori visto che di fronte ci sarà tutta un’altra Inter e che guida la classifica davanti la Juventus: “Incontriamo una squadra molto forte, la prima della classe, con il miglior attacco e la miglior difesa. Sarà un grande test per noi e una prova di maturità – esordisce Palladino nella conferenza stampa della vigilia – Voglio un Monza ambizioso, slanciato. Servirà la partita perfetta, dobbiamo giocare bene e curare ogni dettaglio. Dovremo mettere in campo il 110%. L’Inter ha grandissimi calciatori e hanno alzato ulteriormente il livello rispetto allo scorso anno. Ho a disposizione un gruppo di ragazzi che ama la competizione e confrontarsi contro le grandi squadre: ci sono tutti i presupposti per fare una bella prestazione”.

Tra i pali, vista l’assenza dell’ex Di Gregorio, sarà il turno di Sorrentino dal primo minuto: “Michele era un po’ giù di morale, però allo stesso tempo è stato un grande respiro di sollievo perché tutti temevamo un infortunio più serio al ginocchio. Resterà qualche settimana fuori e poi lo ritroveremo. Sorrentino ha la fiducia di tutti, è un grande ragazzo, stravedo per lui”.

Palladino alla vigilia di Monza-Inter: “Carboni è un gioiello e va protetto”

L’osservato speciale della sfida sarà inevitabilmente Valentin Carboni, che sta brillando in prestito al Monza proprio via Inter: “È un gioiello e va protetto. Prima non era pronto per giocare, adesso lo è e sta dimostrando tutto il suo valore – spiega Palladino – Ha grande mentalità e ha voglia sempre di migliorarsi. Si parla tanto di lui ma questo non mi preoccupa: è un ragazzo molto serio”.

A tenere banco è anche il mercato, con Galliani che ha piazzato il primo colpo assicurandosi Daniel Maldini dal Milan: “Ci può dare una grossa mano sulla trequarti, ha talento e lo seguo da tempo. È molto interessante e viene da una grande dinastia calcistica. Dobbiamo valutare la sua condizione, però nei primi allenamenti si è presentato molto bene”.

Il Ceo brianzolo lavora anche per un colpo di spessore in attacco e la tentazione porta a Kean della Juventus. Palladino dribbla l’argomento e passa la palla all’esperto dirigente: “Stamattina ho sentito Galliani, siamo in grande sintonia e il mercato lo lasciamo fare a lui. Adesso siamo tutti concentrati sull’Inter e per fare una grande prestazione domani”, chiude l’allenatore campano dalla sala conferenze dell’U-Power Stadium.