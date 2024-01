L’Inter risponde alla Juventus: prenotato il triplo colpo

L’Inter sta definendo la cessione di Sensi e intanto pianifica il mercato per la prossima stagione: oltre a Carboni, Marotta e Ausilio lavorano su altri due innesti

A meno di colpi di scena, l’Inter non farà registrare altri movimenti in entrata nel mercato di gennaio dopo l’arrivo a Milano di Buchanan.

Marotta e Ausilio si stanno muovendo in uscita e dopo Agoume anche Sensi è vicino all’addio visto il pressing del Leicester allenato da Maresca. La dirigenza di Viale della Liberazione si concentra perciò con vista giugno e ha messo da tempo nel mirino due profili di spessore e in scadenza di contratto del calibro di Taremi e Zielinski. Sfumato Tiago Djalo, ormai prossimo ad accasarsi alla Juventus, il club nerazzurro non vuole farsi sfuggire il bomber iraniano e il centrocampista in uscita dal Napoli. Nei giorni scorsi l’Inter ha incontrato un intermediario per Taremi, al passo d’addio con il Porto e che resta in prima fila per l’attacco in vista della prossima stagione per sostituire Sanchez, deludente finora.

Calciomercato Inter, gioielli a costo zero: pressing su Taremi e Zielinski

Sempre nel reparto offensivo aumentano le possibilità di un ritorno in pianta stabile ad Appiano Gentile di Valentin Carboni, che sta brillando in prestito con la maglia del Monza.

Al momento un po’ più freddo invece l’interesse per Colpani dai brianzoli, considerando che Marotta e Ausilio stanno spingendo per avere il sì definitivo di Zielinski per il centrocampo della prossima estate. Il polacco è destinato a non rinnovare con il Napoli e l’Inter rimane saldamente in vantaggio sulla Juventus come raccontatovi da Calciomercato.it. Per Zielinski è pronto un triennale con opzione che andrà a sfiorare i 5 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Le grandi manovre, con vista giugno, sono già iniziate nella sede di Viale della Liberazione.