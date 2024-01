Telefonata e offerta in arrivo: addio Inter prima della Supercoppa | CM.IT

Nuova operazione in uscita per l’Inter nel mercato di gennaio: accelerata nelle ultime ore per la cessione in casa nerazzurra

L’Inter si muove in uscita in questa finestra invernale del mercato. Dopo Agoume, accasatosi al Siviglia, potrebbe toccare a Stefano Sensi salutare il club nerazzurro.

Sul centrocampista classe ’94 è forte l’interesse del Leicester, capolista della Championship inglese e che viaggia verso la promozione in Premier League. Sulla panchina delle ‘Foxes’ c’è Enzo Maresca, estimatore dell’ex Monza e Sassuolo, che spinge per averlo presto a sua disposizione. Il Leicester, dopo un iniziale sondaggio con l’Inter e l’entourage del giocatore, ha mosso dei passi concreti nelle ultime ore e presto dovrebbe presentare un’offerta formale in Viale della Liberazione. Proposta sul tavolo che non è ancora arrivata, al contrario della disponibilità di Sensi che ha sciolto le riserve e dato il suo benestare al trasferimento come raccolto da Calciomercato.it.

Calciomercato Inter, Sensi verso il Leicester: cosa manca per la fumata bianca

Sensi di recente ha parlato telefonicamente con Maresca, che gli ha manifestato il suo apprezzamento e la volontà di portarlo in Inghilterra.

Il 30enne centrocampista, utilizzato con il contagocce da Inzaghi (soltanto 65 minuti in campo e fuori dalla lista Champions), avrebbe preferito anche per motivi famigliari restare in Italia, prima dell’apertura alla destinazione inglese grazie anche alle rassicurazioni di Maresca. Sensi non fa parte dei progetti futuri dell’Inter dopo il mancato rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ha aperto alla trattativa con il Leicester per la cessione del numero 5. La dirigenza nerazzurra adesso attende la proposta ufficiale delle ‘Foxes’ (che potrebbe anche arrivare prima della partenza per la Supercoppa in Arabia) e per un assegno tra i 2 e i 3 milioni di euro darà il via libera all’addio del centrocampista, lo scorso anno in prestito al Monza. L’Inter, inoltre, per il resto della stagione risparmierebbe 2 milioni lordi dell’ingaggio di Sensi.

A meno di colpi di scena, invece, non si registreranno movimenti in attacco nella rosa di Simone Inzaghi. Fiducia ad Arnautovic e Sanchez dietro il tandem dei titolarissimi Lautaro Martinez-Thuram, mentre con vista giugno Marotta e Ausilio lavorano all’ingaggio a parametro zero di Taremi, in scadenza con il Porto. Sempre per il reparto avanzato si fa largo anche l’ipotesi di un ritorno in pianta stabile all’Inter di Valentin Carboni, che sta brillando in prestito con la casacca del Monza.