Juventus, pronto lo scippo a Giuntoli: l’offerta ufficiale spiazza i bianconeri

La Juventus rischia di perdere un potenziale innesto del mercato di gennaio per colpa di una rivale di Serie A: l’offerta ha spiazzato i bianconeri

Dopo il 4-0 in Coppa Italia contro il Frosinone, la Juventus tornerà presto ad allenarsi in vista del posticipo della 20a giornata contro il Sassuolo. I bianconeri sono incappati in un unica sconfitta in tutto il campionato e nell’intera stagione fin qui, proprio contro i nero-verdi nella gara d’andata del 23 settembre.

Un match andato storto e che ha prima visto una terribile papera di Szczesny su un tiro di Laurienté e poi un orribile autogol di Gatti su pasticcio, ancora una volta del portiere polacco, per un 4-2 finale che lasciò senza parole i tifosi bianconeri.

Sono trascorsi 4 mesi da quella sfida e da allora la Juve non ha più perso un colpo, pareggiando solamente contro Inter e Genoa e vincendo tutte le altre gare tra campionato e Coppa Italia, tanto da mantenere un distacco di soli 2 punti dai nerazzurri in testa alla classifica. La squadra di Max Allegri è con il fiato sul collo nei confronti di Simone Inzaghi e i suoi ragazzi e la corsa Scudetto, con un intero girone di ritorno da giocare, è ancora apertissima.

Juve, il rallentamento di Giuntoli può essere fatale: pronto lo scippo

In questo senso, anche il calciomercato di gennaio diventerà fondamentale per poter affrontare il prosieguo della stagione. L’Inter si è rinforzata con l’arrivo di Buchanan per sopperire all’infortunio di Cuadrado, mentre la Juventus sta per chiudere il colpo Djalo.

I bianconeri, però, non si sarebbero accontentati e avrebbero messo gli occhi anche su un centrocampista. Parliamo di Orel Mangala, 25 enne del Nottingham Forrest che potrebbe dare manforte ad un reparto indebolito dalle assenze di Pogba e Fagioli. Il valore di mercato del centrocampista è di circa 22 milioni di euro, ma ci sarebbe la possibilità di strapparlo alla Premier in prestito.

E’ quello che starebbe pensando in queste ore anche il Napoli, principale rivale dei bianconeri nella corsa al giocatore. Il belga, infatti, piace molto agli azzurri, che proprio nelle ultimissime ore avrebbero accelerato le operazioni, tanto da voler provare a chiudere il prima possibile la trattativa per strappare il giocatore alla rivale.

Cristiano Giuntoli, che starebbe valutando di soffiare Samardzic proprio al Napoli, questa volta rimarrebbe a mani vuote. La Juventus, infatti, non si è mossa ancora in maniera convinta nella trattativa e proprio questo titubare potrebbe consentire ai partenopei di chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto. Le prossime sono così ore caldissime per l’affare Mangala, che potrebbe trasformarsi in un innesto prezioso per puntare su più fronti in questa stagione.