Inter-Juve, il nuovo round costa caro: ecco il prezzo di Medina | CM.IT

Inter, Juventus e anche Milan sono state accostate a Medina, ma prezzo e concorrenza infiammano il calciomercato

Animate da una profonda rivalità sportiva e da un testa a testa sin qui molto avvincente nella lotta scudetto, Inter e Juventus sono spesso entrate in rotta di collisione anche in sede di calciomercato. L’ultima battaglia è stata vinta dai bianconeri, capaci di ribaltare ogni verdetto sul fronte Tiago Djalo, fino a due settimane fa promesso sposo dei nerazzurri per la prossima stagione.

Il blitz di Cristiano Giuntoli ha però convinto Lille e calciatore a sposare sin da subito la causa juventina. Sempre in Francia le due squadre, insieme al Milan, secondo ‘footmercato’ sarebbero pronte a scatenare un’asta per un altro difensore: Facundo Medina del Lens. Accostato in passato anche a Napoli e Roma, l’argentino ha rinnovato circa un anno fa fino al 30 giugno del 2026.

Dall’Inter alla Juve: ostacoli clausola e Premier per Medina

Un vincolo che, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it. contiene un gentlemen’s agreement, una sorta di clausola per la cessione del calciatore ad una cifra vicina ai 25 milioni di euro. L’elevata valutazione dell’ex Talleres non è tuttavia l’unico ostacolo per le squadre italiane.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, ad oggi i sondaggi più concreti per il 24enne di Buenos Aires sono arrivati dalla Premier League, dal Brighton e dal Manchester United in particolar modo. Arrivato in Francia nel luglio del 2020, Medina ha collezionato 117 partite, 8 gol e 7 assist in maglia giallorossa. Dotato di un mancino delicato, l’argentino ha dimostrato di sapersi disimpegnarsi bene come centrale in una difesa a tre o a quattro, ma anche in alcuni casi come esterno sinistro.