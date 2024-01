Dall’Inter al Barcellona, offerta improvvisa da 10 milioni

L’Inter non si ferma a Buchanan. I nerazzurri hanno messo nel mirino altri giovani talenti del calcio europeo, ma occhio alla concorrenza

Il mercato di gennaio è servito all’Inter per colmare la lacuna più evidente della sua rosa, altrimenti ricca e di qualità: l’acquisto di un esterno destro in grado di sostituire Juan Cuadrado, out fino alla prossima primavera in seguito all’intervento al tendine d’Achille eseguito a metà dicembre.

Beppe Marotta e Piero Ausilio però non si fermano all’ingaggio di Tajon Buchanan, il venticinquenne canadese acquistato dal Bruges per circa 7 milioni di euro più bonus.

L’amministratore delegato e il direttore sportivo hanno messo nel mirino quello che in Svezia viene considerato una sorta di ‘Pirlo in salsa scandinava’, il quasi diciottenne Lucas Bergvall, centrocampista del Djurgardens e dell’Under 21 svedese.

Inter e Barcellona su Bergvall, ma tra i due litiganti può godere il terzo: 10 milioni dalla Bundesliga

L’Inter però non è l’unica big d’Europa interessata al giovane regista. Anche il Barcellona in base alle indiscrezioni riportate dalla stampa sportiva spagnola sarebbe pronto a trattarne il cartellino con il suo club di appartenenza. Fino a questo momento però né i nerazzurri né i blaugrana si sono fatti avanti con proposte concrete. E di questo immobilismo delle due grandi potrebbe a sorpresa approfittare il classico terzo incomodo, i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

Secondo ‘Relevo’, il club vincitore dell’Europa League nel 2022 è pronto a formulare un’offerta pari a 10 milioni di euro. Una cifra in questo momento fuori dalla portata dell’Inter e che il Barcellona potrebbe raggiungere solo attraverso alcuni escamotage, come l’inserimento nell’eventuale contratto di acquisto di bonus e percentuali relative a un’ipotetica futura cessione del giovane centrocampista.

Per Bergvall, che a febbraio diventerà maggiorenne, il trasferimento all’Eintracht può rappresentare la classica tappa intermedia prima di accasarsi una grande vera e propria. Staremo a vedere come si risolverà questo curioso intreccio di mercato nelle prossime settimane. L’Inter ad oggi è indietro rispetto alla concorrenza, ma Ausilio e Marotta non si arrendono. Anche perché il giovane Bergvall sembra avere le carte in regola per diventare una stella del calcio internazionale.

Vincenzo Maccarrone