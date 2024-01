Intreccio con Inter e Barcellona: il colpo lo vuole piazzare l’Udinese

L’Udinese ha provato ad anticipare Barcellona ed Inter per soffiare uno dei talenti più cristallini di tutto il calcio mondiale: i dettagli.

Si prospetta un mercato di gennaio davvero infuocato per tantissimi club, alla ricerca di elementi giovani e di qualità in grado di puntellare la propria rosa. Uno dei talenti più cristallini che negli ultimi tempi stanno attirando l’attenzione di tantissimi top club è Lucas Bergvall, centrocampista svedese di proprietà del Djugardsen che sta mostrando in campo qualità, tecnica e personalità fuori dal comune.

Dopo una lunga e soddisfacente trafila nelle giovanili della Svezia, inoltre, sembra che nelle prossime gare potrebbe già essere convocato con la sua nazionale maggiore, segnale inequivocabile del fatto che in molti credono in lui e nel suo talento.

Qualità che ha potuto visionare ed apprezzare anche il Barcellona che, secondo quanto riportato da El Nacional, avrebbe già avuto modo di contattare non solo l’agente del calciatore ma anche la società, soprattutto in virtù dell’infortunio di Gavi.

Il ragazzo avrebbe accettato di buon grado un possibile trasferimento tra le fila dei blaugrana, tuttavia il trasferimento è stato bloccato per motivi economici: la situazione economica dei catalani, infatti, impedisce acquisti impegnativi sotto quel profilo. Per questo motivo, a sorpresa, si è fatto avanti l’Udinese che ha presentato la sua offerta.

Calciomercato Udinese, piace Bergvall ma l’offerta è stata rifiutata

L’Udinese, infatti, avrebbe offerto cinque milioni di euro agli svedesi per portare in Italia il ragazzo, cifra tuttavia considerata troppo bassa dal club che ne chiederebbe almeno quindici.

I friulani difficilmente potrebbero permettersi una cifra simile e, per questo motivo, il tutto si è arenato per il momento. L’Inter, oltre ad altri club europei molto importanti, studiano la situazione da lontano e starebbero già contattando il Djurgården per sondare il terreno per portare a casa il talentuoso classe 2006.