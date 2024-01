“Per un miliardo”: agente Kvaratskhelia dice tutto su Osimhen

Il mercato del Napoli potrebbe riservare parecchi colpi di scena da qui alle prossime settimane. E non tutte piacevoli per i tifosi azzurri

Il Napoli sta cercando di rimettere in piedi una stagione nata male e proseguita peggio. Il presidente De Laurentiis, dopo la chiara e per certi versi sorprendente assunzione di responsabilità nella crisi più profonda degli ultimi anni, è passato dalle parole ai fatti.

Il patron è intenzionato a rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri con innesti di alto livello che possano contribuire al rilancio dei campioni d’Italia nel girone di ritorno.

Ma a turbare il tentativo di ritrovare un briciolo di serenità dalla lontana Georgia arrivano dichiarazioni del procuratore di Khvicha Kvaratskhelia che rischiano di destabilizzare ancora una volta l’intero ambiente.

Le parole di Mamuka Jugeli, l’agente del ventiduenne attaccante georgiano, di certo non possono far piacere a una tifoseria che dopo le celebrazioni inebrianti per la conquista dello scudetto in più occasioni negli ultimi quattro mesi ha dovuto ingoiare parecchi bocconi amari.

In un’intervista rilasciata al giornalista georgiano Tsotne Klinkladze per ‘Sport1 Georgia’, Jugeli ha preannunciato non l’addio del suo assistito, bensì quello di Victor Osimhen. Vale la pena ricordare come il centravanti nigeriano abbia sdiglato non più tardi di qualche giorno fa il rinnovo di contratto con il Napoli fino al 2026.

L’agente di Kvara preannuncia il futuro di Osimhen: “Andrà via a giugno”

“Osimhen ha firmato un nuovo contratto qualche giorno fa, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate”. Una vera e propria bordata, un annuncio shock che non potrà non avere conseguenze e riflessi in tutto l’ambiente azzurro.

Il bomber nigeriano sarà dunque sedotto dalle offerte multimilionarie dei fondi sauditi, mentre i programmi di Kvaratskhelia sono di ben altro tenore: “Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissero un miliardo di euro. Lui ha in mente i top club europei, dal Manchester City al Bayern passando per Real Madrid e Barcellona. Ma è ancora presto per lasciare Napoli e l’Italia”. Almeno, una buona notizia per i tifosi azzurri.

Vincenzo Maccarrone