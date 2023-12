Roma-Napoli, Osimhen ne ha per tutti: faccia a faccia e gesto inequivocabile

Da pochi istanti si è chiusa Roma-Napoli. Tanti gli spunti offerti dalla contesa: Osimhen protagonista. Tutti i dettagli.

Sono preziosissimi i tre punti conquistati all’Olimpico dalla Roma di José Mourinho, che grazie alle reti di Pellegrini e Lukaku ha sconfitto il Napoli nello spareggio dal sapore di Champions della diciassettesima giornata di Serie A.

Come prevedibile, il confronto tra i giallorossi e gli Azzurri è stato ricco di contenuti agonistici. Prova ne siano i tanti cartellini gialli e le due espulsioni a causa delle quali la compagine di Mazzarri ha chiuso la gara in nove uomini. Tra i più nervosi, al termine della sfida, Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, dopo essere stato espulso per doppio giallo, ha protestato in maniera veemente prima con l’arbitro e poi con il quarto uomo, mimando il gesto del tuffo all’indirizzo di El Shaarawy. Osimhen ha poi abbandonato il terreno di gioco visibilmente contrariato, protestando molto per il secondo cartellino giallo che, a suo dire, era assolutamente immeritato. Dopo essersi confrontato con El Shaarawy, arrivando anche al faccia a faccia, infatti, il bomber del Napoli ha provato a parlare prima con l’arbitro e poi con il quarto uomo, invocando un ribaltone nel provvedimento.

Non il modo migliore per festeggiare il rinnovo di contratto per l’attaccante del Napoli che, come i suoi compagni, ha fatto fatica ad emergere in una gara ben architettata dalla Roma. I padroni di casa, infatti, dopo aver inaridito le fonti di gioco avversarie, hanno colpito nel momento propizio, capitalizzando la superiorità numerica. Dopo il KO in Coppa Italia patito contro il Frosinone, dunque, arriva un altro stop per la compagine di Mazzarri. Che oltre a perdere punti, perde anche uomini importanti in vista dei prossimi impegni di campionato.