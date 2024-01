Kean via dalla Juventus: doppia richiesta in Serie A

Nonostante le dichiarazioni di Scanavino, Moise Kean continua ad essere al centro delle voci di mercato: doppia richiesta in Serie A

Scanavino, direttore generale della Juventus, è stato chiaro sul fronte uscite a margine dell’Assemblea di Lega: “Al momento non è previsto nulla né in entrata, né in uscita” la sua risposta alla domanda sulla possibile cessione di Kean.

Questo però non spegne le voci sul 23enne attaccante bianconero che nelle ultime settimane è rimasto fermo per infortunio e ha visto coincidere la sua assenza con l’esplosione di Yildiz. Ancora a secco di gol in stagione, Kean è stato dato come possibile partente a gennaio e le indiscrezioni sul suo conto non mancano.

Conferme arrivano sul possibile interesse della Fiorentina, con ‘Sky’ che parla anche di un contatto tra il Monza e la Juventus per l’attaccante.

Calciomercato Juventus, la doppia richiesta per Kean

Adriano Galliani avrebbe chiesto Kean al club bianconero con il calciatore che è nel mirino – come detto – anche della Fiorentina.

I brianzoli, come raccontato da Calciomercato.it, sono in trattativa con la Juve anche per Iling-Junior anche se i piemontesi hanno chiesto 18-20 milioni di euro per far partire il giovane esterno. Galliani però non molla e spera che a fine gennaio possa esserci un’apertura al prestito. Intanto ci prova anche per Kean.