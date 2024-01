Juventus, Scanavino dribbla tutti: il triplice annuncio di mercato | VIDEO CM.IT

Sul mercato della Juventus, le dichiarazioni di Scanavino fanno chiarezza: ecco le parole dell’amministratore delegato della Juventus

Dopo la vittoria con la Salernitana, la Juventus arriva al giro di boa con 46 punti. Grande rendimento degli uomini di Allegri fin qui e testa a testa con l’Inter per lo scudetto, che si fa sempre più appassionante. Con il mercato, sullo sfondo, che adesso può diventare protagonista e indirizzare la corsa per il titolo.

Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus sta per chiudere per Djalò. Colpo difensivo importante, per i bianconeri, soffiato proprio all’Inter. Nel frattempo, la Juventus chiude al Monza, interessato a Iling-Junior. Sulle mosse della Juventus, si è espresso Maurizio Scanavino, amministratore delegato del club. Intercettato all’uscita dell’assemblea di Lega dai giornalisti, tra cui anche l’inviato di Calciomercato.it, ha però dribblato le domande sull’affare Djalò. Mettendo anche un freno alle ulteriori speculazioni: “Kean via? Sul mercato vale quanto detto da Allegri e Giuntoli, al momento non è previsto nulla né in entrata né in uscita. Centrocampista? Vediamo come si sviluppa il mercato di gennaio. La forza della Juventus in questo momento è avere un gruppo molto motivato, determinato e con grande grinta che ha portato la squadra a fare un girone d’andata strepitoso e sul quale puntiamo anche nel girone di ritorno”.