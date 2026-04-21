Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, Spalletti lo esclude dal progetto: va via con lo sconto

Foto dell'autore

Juve sempre molto attiva sul mercato in vista della prossima stagione: ecco le ultime novità dalla Continassa. 

Il vantaggio in classifica su Como e Roma è salito a 5 punti quando mancano proprio cinque giornate al termine del campionato. La Juventus si avvicina a grandi passi alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League dopo il convincente successo interno contro il Bologna: decidono le reti di David e Thuram.

Douglas Luiz, le ultime sul futuro
Douglas Luiz – Calciomercato.it

Proprio dalla qualificazione alla massima competizione continentale per club dipenderanno le strategie di calciomercato della Juve che, però, sembra avere le idee chiare almeno in uscita. Tra i principali indiziati a cambiare aria c’è sicuramente Douglas Luiz, attualmente in prestito all’Aston Villa: quasi sicuramente il club inglese non riscatterà il brasiliano per i 25 milioni di euro pattuiti a gennaio, ma chiederà uno sconto per portare a termine l’affare.

Luciano Spalletti, dal canto suo, ha già escluso Douglas Luiz dal suo progetto tecnico-tattico e, dunque, la dirigenza della Juve alla fine potrebbe privarsi del giocatore per una cifra inferiore ai 25 milioni: il mercato della Vecchia Signora, insomma, è pronto a entrare ufficialmente nel vivo.

 

1029

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

3 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 26%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU