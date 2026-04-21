Juve, Spalletti lo esclude dal progetto: va via con lo sconto

Juve sempre molto attiva sul mercato in vista della prossima stagione: ecco le ultime novità dalla Continassa.

Il vantaggio in classifica su Como e Roma è salito a 5 punti quando mancano proprio cinque giornate al termine del campionato. La Juventus si avvicina a grandi passi alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League dopo il convincente successo interno contro il Bologna: decidono le reti di David e Thuram.

Proprio dalla qualificazione alla massima competizione continentale per club dipenderanno le strategie di calciomercato della Juve che, però, sembra avere le idee chiare almeno in uscita. Tra i principali indiziati a cambiare aria c’è sicuramente Douglas Luiz, attualmente in prestito all’Aston Villa: quasi sicuramente il club inglese non riscatterà il brasiliano per i 25 milioni di euro pattuiti a gennaio, ma chiederà uno sconto per portare a termine l’affare.

Luciano Spalletti, dal canto suo, ha già escluso Douglas Luiz dal suo progetto tecnico-tattico e, dunque, la dirigenza della Juve alla fine potrebbe privarsi del giocatore per una cifra inferiore ai 25 milioni: il mercato della Vecchia Signora, insomma, è pronto a entrare ufficialmente nel vivo.