Il Milan prende informazioni su Zaniolo, fissato il prezzo: i rossoneri ci pensano | CM

Il Milan pensa a Nicolò Zaniolo in vista della prossima stagione con l’attaccante dell’Udinese che potrebbe diventare un obiettivo di mercato in vista della prossima estate per rifondare l’attacco.

L’ex giocatore di Inter e Roma potrebbe cambiare di nuovo maglia dopo un’ottima stagione vissuta con l’Udinese agli ordini di Runjaic.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il Milan avrebbe inserito nella lista dei desideri il numero 10 della formazione bianconera che sarà riscattato per circa 10 milioni di euro in estate. Il cartellino è ancora di proprietà del Galatasaray con l’Udinese che ha l’opportunità di trattenerlo a fronte di 10 milioni, una somma inferiore a quello che è l’attuale valore del calciatore.

Nel caso in cui il calciatore dovesse spingere per salutare in estate e tentare una nuova avventura in una big, l’Udinese chiederebbe circa 20 milioni di euro per il cartellino del proprio talento che, proprio a San Siro contro il Milan ha vissuto una delle sue migliori prestazioni della stagione in corso.